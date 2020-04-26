行管期也救不了 米都骯髒河打回原形

報導：廖奕榭

攝影：丁儀玲

（亞羅士打26日訊）吉打港口路彩虹園附近曾被稱為全城最骯髒的河流，去年60噸垃圾被挖掘上岸後，事過9個月後這條河流又打回原形，約10公尺長河流表面又被垃圾覆蓋，臭氣薰天。

正當國內多條河流因行管令期間，河流少了人為污染，都漸漸改善再現清澈與生命力，惟這條全長約2公里直通美都園的河流，因附近巴剎小販和居民不合作，依舊壞習慣的隨手丟垃圾入河流，導致這河流又堆滿垃圾。

本報記者今早重返該河流巡視時發現，河面上堆積了各式各樣的垃圾，如塑料袋、塑料瓶子、餐盒等，水面變得污濁，更浮現一層層地油積。

據當地居民透露，上月因一棵大樹倒在河流中央，造成一堆垃圾卡在河流中央，無法順暢流通，同時還發出臭味。

亞羅士打市議員馬寶慶接受本報記者訪問時說，人民代議士於去年屢次接獲居民投訴後，亞羅士打市政廳去年7月破費2萬令吉公帑，在約2公里之長的河床內挖出60噸垃圾。

他說，當時花了10天淨化河流，好不容易恢復清潔的樣貌，但今年2月又打回原形，因之後進入行動管制令時期，市政廳暫時沒召開會議，所以還未有相關的應對方案。

他強調，該河曾因無政府單位肯認領而成為“孤兒河”，但去年揭發該河嚴重被污染後，在查證下證實該河屬吉打州水利灌溉局管轄。

他說，市政廳之前有建議安裝過濾網，以把垃圾過濾起來，方便工友將垃圾打撈上岸，但這一切還在商討當中。

此外，記者也走訪米都丹絨查里河畔，發現毗鄰吉打河的垃圾也減少，河面上恢復“光溜溜”沒垃圾漂浮的畫面。