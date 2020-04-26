確診逾286萬 全球死亡破20萬

（法國·巴黎25日訊）法新社彙整的官方數據顯示，截至格林威治標準時間25日19時（大馬26日凌晨3時），全球至少20萬736人感染2019冠狀病毒疾病（ COVID-19，簡稱冠病）不治，確診逾286萬4070例。

疫情已擴散至193個國家及地區，但至少77萬2900人被視為已康復。

法新社蒐集各國當局與世界衛生組織提供的數據做出統計。但上述數字恐只反映實際感染總數的一部份，因許多國家只檢測嚴重病例。

全球疫情最嚴重的美國，境內累計5萬3070人病故，確診達92萬4865例。

意大利是死亡人數僅次於美國的災情慘重國家，境內累計2萬6384人病故，確診達19萬5351例。

疫情重災國還包含西班牙（2萬2902死丶22萬3759例確診）丶法國（2萬2614死，16萬1488例確診）和英國（2萬319死，14萬8377例確診）。

中國大陸境內目前通報4632死和8萬2816例確診。

截至目前，歐洲累計確診136萬314例，12萬2171死；美國和加拿大累計確診96萬9896例，5萬5586死；亞洲累計確診19萬5102例，7854死；拉丁美洲和加勒比海地區累計確診15萬162例，7434死；中東地區累計確診15萬625例，6225死；非洲累計確診2萬9981例，1361死；大洋洲累計確診7991例，105死。