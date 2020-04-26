即日申請 5月1至3日上路 獲准證者需按各州屬回城時間表

（吉隆坡26日訊）警方再次公布，透過應用程式“Gerak Malaysia”提出申請回城市工作的公眾必須填寫個人資料及所在的定位系統（GPS），好讓警方可以確認人數及規劃行程時間表；同時，獲批准上路的公眾可從5月1至3日依據所在的原州屬，分批返回目的地。

這項應用程式不僅方便公眾在線上提出申請，也避免過多公眾外出到警局作申請，以降低冠狀病毒病感染的風險。

全國刑事罪案調查部總監拿督胡茲爾今日淩晨發文告說，公眾可在今天淩晨12時01分至周三（29日）透過上述應用程式作出申請，填寫個人資料如姓名丶大馬卡號碼丶住家地址丶電話號碼及電郵。

“公眾也必須啓用定位系統，好讓應用程序鎖定公眾目前的所在位置，這樣可以協助警方確認上路的人數及規劃行程時間表，確保交通順暢。”

他說，為了讓公眾順暢通行，警方依據公眾所在的原州屬制定他們返回城市的日期，即：

啓程的日期 公眾目前所在的州屬

5月1日 霹靂丶柔佛及吉蘭丹

5月2日 玻璃市丶吉打丶檳城丶馬六甲及彭亨

5月3日 吉隆坡丶雪蘭莪丶森美蘭及登嘉樓

“獲得批准上路的公眾會在應用程序獲得二維碼（QR kod），在返回城市的路上遇路障時，必須向執法人員展示二維碼以獲得通行。”

他強調，公眾必須依據特定的日期啓程，而警方將於周三（29日）公布相關行程時間表及准則。

此外，胡茲爾也表示，除了申請跨州出行之外，公眾必須遵守外出不能離家超過10公里的條例，包括購買生活必需品丶醫療藥物丶緊急狀況如近親過世及有必要的事項如維修拋錨的交通工具，或是維修家中損壞的用品。

“無論如何，警方現階段只處理申請跨州出行的事務。”

他補充，公眾受促依據行動管制令所定下的條例，在有必要外出情況下才提出申請，然後勿要濫用應用程序里的通行證措施。

公眾可從穀歌商城丶Apple商城及華為商城下載”Gerak Malaysia“應用程式提出申請。