下月1至3日准返城工作 分州上路

（吉隆坡26日訊）全國刑事罪案調查部總監拿督胡茲爾公布，公眾從今日凌晨12時01分至周三（29日），可透過應用程式“Gerak Malaysia”提出申請回城市工作；申請者須填寫個人資料及所在定位系統（GPS），以便警方確認人數及規劃行程時間表；而獲批準上路的公眾可從5月1至3日依據所在原州屬分批返回目的地。

獲批者下月回城

他發文告說明，上述應用程式不僅方便公眾在線上提出申請，也可避免過多公眾外出到警局提出申請，以降低新冠肺炎感染的風險。

他表示，公眾應用程式提出申請時，須填寫個人資料如姓名、大馬卡號碼、住家地址、電話號碼及電郵。公眾也須啟用定位系統，好讓應用程序鎖定公眾目前的所在位置，這可協助警方確認上路的人數及規劃行程時間表，確保大道的交通順暢。

胡茲爾指出，獲得批準上路的公眾會取得應用程序發出的二維碼（QR Code），在返回城市的路上碰到路障時，必須向執勤人員展示二維碼以獲通行。

他強調，公眾須依據指定日期啟程，而警方將會在周三（29日）公布更多相關行程時間表及準則。

啓程的日期 公眾目前所在的州屬

5月1日 霹靂丶柔佛及吉蘭丹

5月2日 玻璃市丶吉打丶檳城丶馬六甲及彭亨

5月3日 吉隆坡丶雪蘭莪丶森美蘭及登嘉樓

應用程序也提供出外申請

胡茲爾披露，除了公眾申請跨州出行外，上述應用程序也提供公眾外出購買生活必需品、醫療藥物、處理緊急狀況如近親過世及維修拋錨交通工具，或維修家中損壞用品等事務的相關申請，惟公眾須遵守不能離家超過10公里的條例。

他解釋，警方現階段只先處理申請跨州出行的事務。

他說，公眾若遇警方路障時須出示應用程序里的通行二維碼；與此同時；公眾受促在有必要外出情況下才提出相關申請，勿濫用此通行證的措施。

“公眾可從谷歌Play商城、Apple App商城及華為商城下載‘Gerak Malaysia’應用程式，並依據出行目的提出申請。

若想要申請獲批 MyGCC：須開啟GPS

政府呼叫中心MyGCC強調，要回到城市工作的民眾，若想要申請獲批準，填寫“Gerak Malaysia”應用程式時，強制一定要開啟全球定位系統。

須輸入自己住家地址

MyGCC在Instagram解釋如何提交申請及如何填寫住家地址的貼文中表示，申請者在填寫住家地址欄目時，須輸入本身的地址。

貼文舉例，你的家在吉蘭丹，你必須填寫吉蘭丹的地址，自己的住家，不是別人的住家。

“公眾即可提出申請，並可在5月1日查看申請結果。”

沙比利：返城工作者 無法用app才去警局申請

高級政務部長（國防部）拿督斯里依斯邁沙比利說，5月1日是欲從家鄉回城市工作者的申請日期，若無法通過手機應用程式者，才需要鄰近警局登記欲回鄉。

“1日之後，國家安全理事會與警方會開會商討，與擬定標准作業程序，再由行動管制令部長級會議上做出最後決定。”

將與警開會商討

部長直言，這是一個大課題，涉及許多技術層面，且與批准大專生回鄉的情況不同。

他說，這些考量包括一輛車是否能載5人等等。

他強調，這課題不僅是在鄉區的民眾回至城市，還包括滯留在城市欲回到鄉區，這些都需要詳細討論。

“這不是件易事。”

部長今日主持行動管制令部長級會議後，在例常記者會上，這麼指出。