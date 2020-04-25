慕尤丁:行管虽致经济停摆 日损24亿也要抗疫

（布城25日讯）首相丹斯里慕尤丁指出，尽管行动管制令导致经济停摆导致国家一天蒙受24亿令吉损失，但是我国别无选择，因为冠病会致命，必须立即阻断传播链。

他今晚接受RTM和Astro电视特别访问时说，因此，政府推出振兴经济配套，因为了解小生意蒙受大损失、小工厂也深受影响，不能生产、无法出口，员工不能去上班。

别无选择 只能持续行管

“但是我们别无选择，只能继续推行行动管制令，但是政府也在想方设法协助商业继续运作。”

他指出，政府深知经济必须持续进步，所以我国会分阶段开放特定领域恢复营运，直至到了一定的程度，才可以大幅开放。

他说，尽管财政部长东姑赛夫鲁是新上任，但是他深知情况的严峻，他表示只要政府再迟一个月提出援助，经济系统就会崩坏，他很勇敢并且在短短两个星期推出振兴经济配套。

拨2600亿保住中小企

他指出，一开始的配套总值2500亿令吉，后来再追加100亿令吉，政府要保住这些中小型企业，确保经济不会继续恶化，企业能够耐得住3至6个月。

“我们希望协助深受影响的企业和人民，能够持续更久，或许现在只是经济配套，日后需要财务注入计划，协助经济恢复，在确保人民的健康之余，也要保住经济。”

询及面对人民失业、企业倒闭的问题，他指出，要如何在确保人民福祉和经济方面取得平衡，是一项非常艰难的决定，因为如果企业倒闭，政府也无法获得税收，照顾人民的福利。

他指出，因此，政府推出薪资津贴，以及让银行同意展延贷款还款期限至6个月等。

70%工作机会靠中小企

至于政府会如何确保中小型企业持续经营，慕尤丁指出，我国经济主要依赖中小型企业，中小型企业不仅提供70%的工作机会，也贡献国内生产总值达35%，是重要的领域，政府会确保中小型企业持续运作。

他说，因此只是为了扶助中小型企业，政府就已经拨出了1000亿令吉。

“这些小生意是人民养家糊口的来源，他们必须继续营运。”

非主要部门部长没闲著

慕尤丁表示，由于国盟政府成立后即将重点放在解决疫情的问题上，再加上我国仍处于行动管制令阶段，因此有许多非主要的部门的部长也显得较为沉寂；然而，慕尤丁也强调，这并不代表内阁部长在这段期间没有做工。

他说，自己已经向所有部长和秘书长发出指令，要求在管制令期间继续处理相关部门的工作。

慕尤丁: 国盟重视功能非政治 当首相 著重解决疫情

首相丹斯里慕尤丁表示，国盟政府必须证明自己是一个功能性的政府，因此其接任首相职位以来就将焦点放在解决影响人民的疫情问题，而拒绝针对国盟政府的合法性等政治问题作出回应。

慕尤丁今日接受出席国营电台（RTM）以及Astro AWANI的访谈节目时坦言，在目前的非常时刻，人民已不在乎政治斗争，而是要知道政府究竟采取的什么行动来解决人民的问题。

不回应质疑国盟政府合法性

“人民要知道政府做了什么事情，因为我上任以来就不曾发表过任何关于政治的声明，只有到了合适的时候，我才会做出解释。”

慕尤丁坦言，自己是在一个不寻常的时刻出任首相职。

“当时我们的情况处于非常危急的情况，因此我的首要任务就是要设法解决疫情，因为每延迟一天，就会增加多一分危险，因此我们落实了前所未有的行动管制令。”

慕尤丁认为，尽管大马人民不曾面临类似的情况，但几乎所有人都选择遵守行动管制令，也是我国疫情在近期趋向好转的主因。

留在家勤洗手保持距离 国人应接受了新常态

“留在家、勤洗手、保持距离”，我国人民接受这种新常态了吗？

慕尤丁认为，人民很容易就接受了这种新常态，都很自律、遵守行动管制令的规定。

他说，当他在决定是否要第二度、第三度延长行动管制令时，所接获人民的回馈是，人民相当了解和同意延长。

“虽然有些人到处走、路上的车辆有时候比较多，但是这很平常，大致上情况都受到控制。”

他指出，这证明了大马人是“可造之才”。

“这是一种前所未有的生活形态，我在疫情爆发前根本就不懂（为何要）保持距离，还询问这个词的意思，现在我当然是知道保持距离的重要性了。”