謝琪清：150份屬捐獻謎團更大 1千份選區物資在哪？

（芙蓉25日訊）亞沙國會議員謝琪清表示，他對其國會選區獲得的150份援助物資，是屬於非政府組織捐獻一事感到震驚，並質問國盟聯邦政府，1000份的國會選區援助物資，到底在哪里？

他坦言，對於國防部高級部長拿督斯里依斯邁沙比利昨日指物資是非政府組織捐獻後，讓整個事件留下更大的謎團；行動管制令來到第39天，原屬國會選區的1000份物資在哪里？幾時才要派發？

婦女部指1千份每份值100元

他今日在文告中指出，根據由婦女、家庭事務部主導的2019冠狀病毒病毒行管期特別援助物資的指南表明，會發給國內222個國會選區的B40群體，共1000份，每份價值100令吉的救援物資。

他說，此指南在3月尾已發出，他也在4月8日提呈950個名單予負責執行的芙蓉縣福利局，但於4月21日當天只取得150份，每份只價值35令吉的物資，完成不符指南所寫明的標準。

他強調，在領取物資時，福利局官員也沒有提及這是來自非政府組織的捐獻物品。

他說，這項貨不對辦的事件被揭發後的第3天，依斯邁沙比利才代婦女部澄清說，有關35令吉的物資是由非政府組織捐獻，並非是福利局的食物包。

“既然如此，那1000份的國會選區救援物資在哪里？為何很多執政黨的國會議員已陸續獲分配有關物資及進行派發工作，偏偏反對黨的國會選區卻沒獲得分配？”

他譴責國盟聯邦政府在疫情仍在蔓延，人民也因行管令而失去收入需要援助的時刻，還在玩弄政治；他也質疑聯邦政府以政治立場作救援考量，靜悄悄的取消反對黨國會選區的派發物資計劃。

他指出，他是完全根據指南去進行相關工作，包括在短促時間準備好名單、主動向官員跟進，希望能在最快的時間獲得物資發給B40群體。

他說，以亞沙國會為例，需要援助物資的B40群體不止1000戶，他提呈的950個名字只屬冰山一角，所以聯邦政府有責任交代之前說好的1000份物資到低在哪里？何時發放？由哪一方發放？

“若聯邦政府已取消在反對黨國會選區的物資派發工作，也應對外公布，勿讓民眾苦等救援。”

他也感謝非政府組織在行管期能捐獻物資給有需要的民眾，當非政府組都可感受到B40群體在這期間的痛苦及積極給予協助時，反之國盟政府的態度卻非常緩慢，甚至還以政治考量來進行援助工作，這並不是政府及國家領袖應有的態度。

此外，他說，之前獲得的150份物資已經全部派發出去，其中以居住在木屋區和組屋，新邨和甘榜的B40群體優先獲得。