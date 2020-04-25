蕭開文舉報物資發放 周世揚斥不幫忙還添亂

（芙蓉25日訊）羅白州議員周世揚非議森馬華主席蕭開文，在州政府撥款予州議員自行根據指南拿捏發放物資預算一事向森反貪污委員會作出投報，這樣的舉動不只是在添亂，也在增添人民的憂慮，特別是其舉動已引起部分受惠的低收入群體擔憂，擔心接下來會因為反貪會展開調查而必須喊停州議員的一切物資發放計劃。

他今日召開記者會時指出，反貪會若要展開調查就會有一套程序需要遵循，而其中一項相信就是扣下州議員購買的物資，以調查是否有舞弊的成份。

“若走到這一步，相信我們如火如荼進行的發放物資行動將會被迫停止，那麼屆時弱勢群體斷糧，森馬華就得為此負上責任。”

周世揚對蕭開文帶隊到反貪會投報的舉動深表失望，批評對方並沒有站在人民的角度考量，而是以政治目的出發。

發放糧食物資政策透明化

他強調，森州希盟政府執政後一直都很註重“透明化”，因此這次森大臣拿督斯里阿敏努丁撥款給州議員發放糧食物資給選民的政策，也有一套制度和守則，以確保達到透明。

“申請者必須填寫表格，我也安排了助理做記錄和審核，所有提出申請的選民資料包括名字、住址、身份證號碼等都在電腦記錄里，而且發放物資也會有照片記錄，這些都可以翻找出來，主要是確保物資可幫到真正有需要的人，同時也為了達到資料不重曡，不會出現一個人獲得兩份的情況。”

周世揚坦誠，在申請的程序上並沒有要求這些B40低收入群體家庭出示收入證據，因為在這非常時期必須去除繁文縟節，幫助有需要的人馬上獲得支援。

“這個時候要跟申請者拿一堆文件資料在我看來是很為難的，所以我們採取最直接的行動就是接到申請後就上門家訪，一個家庭需不需要援助，去拜訪就可看得出。”

他強調，羅白州選區目前主要優先組屋區及單親家庭等低收入群體，其中羅白PPRT組屋區就有過百戶符合資格的家庭。

州政府列明守則 議員依指南購糧發放

周世揚說，州政府有列明守則，要求獲得撥款的州議員需根據指南購買糧食發放給人民，其中就包括了每份糧食的預算須在100令吉以下，而所購買的物資須有米、食油、糖、面粉、沙丁魚、蛋、米粉、快熟面、餅幹和幹糧。

“收到的表格必須很快的處理，因為大臣會催促我們趕緊確定受惠戶並上呈申請資料，而所發出去的每份物資，都記錄在電腦的檔案里。”

他直言，每位州議員都有不一樣的預算方式，而他本人基於不想耽誤受惠戶加上大臣的催促，因此沒有先收集完名單再作出計算，而是以大概的人口比例作出預算，然後就開始購買所需的物資。

“因為買的物品會有不同品牌，所以也會有不同的價格，我們發放的物資每份價格介於93令吉到97令吉之間。”

價格介於93至97令吉

周世揚坦言，他粗略的計算確實不精準，因此也出現物資不足的情況，所以他和團隊主動找來贊助，甚至自己也掏錢應付。

“馬華應該少點攻擊，多點愛心讓人民受惠。我們擔心他們的小動作會影嚮物資發放，要知道我們也很努力的去添加物資，讓更多人受惠，包括芙蓉國會議員找來的蔬菜水果還有好心人贊助的面包和雞蛋，我們都在盡量給有需要的人送上更多援助。”

他補充，除了選民，他和團隊也有找來贊助在不動用州政府的撥款下，為緬甸難民發放物資。

何永鏵批蕭開文 未買一棵菜給人民

芙蓉市議員何永鏵也批評蕭開文在行管令執行以來，連一棵菜都沒買過給人民，如今還借題發揮，根本在糟蹋那些默默努力找資源且日曬雨淋，也堅持要把物資送到有需要家庭的州議員和前線送物資團隊的苦心。

“據蕭開文昨日向媒體說的，他向反貪會要求調查森州政府讓州議員自行拿捏發放物資給貧困家庭以致每份物資預算有差的事項，並不是因為認為過程出現舞弊或有人貪污，那他去反貪會投報的目的是什麼？不認為有貪污，但要反貪會調查？”

他直言，在這非常時期，蕭開文和森馬華的舉動讓人非常失望。