中專家楊士芳：雖檢測沒病毒 確診媽媽勿母乳喂養

（吉隆坡25日訊）中國廣東省人民醫院呼吸與危重癥醫學科副主任醫師楊士芳聲稱，目前雖然新冠肺炎確診患者的母乳沒被檢測有病毒，但因數據有限，中國國內並不建議確診的媽媽使用母乳喂養小朋友。

她在中國抗疫專家與同善醫院交流會上，針對輕癥冠病患者是否可繼續母乳的提問，如是回應。

她表示，確診的媽媽在患病期間不建議母乳喂養小孩，但她們可吸出母乳以保護乳房，並將母乳丟棄。

痊愈後可喂母乳

她也說，媽媽在抱著孩子喂養時，媽媽與孩子近距離接觸也有感染的風險，但不意味著媽媽不能用母乳喂養小孩，因媽媽在痊愈之後還是可用母乳喂養小孩。

“婦產科方面，醫生需依據孕婦的冠病情況及妊娠期評估孕婦是否要繼續懷孕或提前生產。孕婦懷孕超過28周時胎兒已發育成熟，若處於輕癥階段且無需服用太多藥物，對胎兒的影嚮並不大，可繼續懷孕。”

“若是重癥者，孕婦已出現缺氧情況，缺氧對小孩影嚮非常大，我們會建議先把小孩取出（剖腹產），因為胎兒的發育已成熟，可透過後續讓小孩存活下來。”

沒出現低氧可自然生產

“假設妊娠期已進入38周，若有必要，醫療團隊會嘗試讓沒出現低氧情況的孕婦自然生產，但需視孕婦的情況而定。”

楊士芳補充，若非必要應盡量避免進行手術，因新冠肺炎病患最需要氧氣及正常呼吸功能。

此外，同善醫院主席丹斯里邱財加提到，由於該醫院缺少治療冠病經驗與技術，因此希望獲各方咨詢及更深一層的醫療知識，以避免疫情進一步惡化。

他在致詞時表示，雖然我國的冠病治愈人數已超過確診人數一半，但他們依舊擔心疫情會繼續蔓延。

他感謝中國駐馬大使白天的協助與安排及我國衛生部的允許，成功邀來中國抗疫專家到該院與院內的中醫師及西醫進行交流。

中國駐馬大使館領事參贊劉東源則說，冠病是看不見的敵人，只有各國政府及醫者聯合共同抗疫，才可戰勝疫情。

出席交流會者尚有衛生部秘書長拿督斯里陳超明、傳統與輔助醫藥局局長吳清順、同善醫院署理主席丹斯里張昌國、第一副主席丹斯里鄭福成、第二副財政暨中醫部管理委員會主任拿督斯里楊星燿、資訊組管理委員會主任拿督洪進達、心髒內科專科顧問丁志寬及中國廣東省公共衛生研究院副主任技師兼綜合室副主任孫九峰。（TKM）

李俊：退熱快食欲變好等 中藥治輕型病患證明有優勢

中國抗疫專家小組組長李俊分享中國的冠病治療經驗時提到，輕型和普通型病患使用中藥治療後，據臨牀觀察，新冠肺炎患者的發燒退熱較快、食欲胃口變好、住院時間縮短、轉為重癥及危重癥的病人也很少，說明了中藥的藥效及優勢，之後中國各地便推廣中藥治療，延伸到重癥及危重癥治療。

他表示，中西醫需知道自己的短處及強項，以自己的強項彌補對方的短處，起互補作用。

在中西醫結合方面，也是廣東省中醫院副院長的他直言，中西醫都要互相包容及尊重，因為醫學對很多病毒的認知很少，也沒治愈情況，因此中西醫應一起討論將雙方的醫療知識使用在病人身上，使病人情況有所好轉，也為患者提供最佳方案。

惟他強調，中藥的療效因人而異，不同的體質需不同的配方調整。

針對外科手術是否會影嚮冠病確診患者的恢複時，李俊回應說，醫生需評估有關手術是否非做不可，若有關手術可展延，就待患者冠病痊愈後再進行。

張友平：門診須篩查疑似病患 醫院流程須把好三關

廣東省人民醫院感染科科長張友平主任護師說，醫院須仔細把關三關，即門診、急診及住院關口，在醫療流程中，每家醫院都要設置專門門診篩查疑似新冠肺炎病例，急診方面則可設置過渡病區或臨時篩查病區。

她說，收置在普通病房的病患雖已進行篩查，但病人可能在收置過程中突然發燒，因此她們也要求醫院在普通病房內設置單間病房備用，萬一病房出現突發情況，單間病房可用來應急。

她說，急診與門診一樣，需進行體溫檢測及其他篩檢工作，在急診也設有獨立的搶救室，專門給尚未排查但病重的病患，將他們安置在臨時搶救室。

“院方也會設立專門及獨立手術區域，為確診患者或還沒篩查清楚但需進行手術病患進行緊急手術。”