擾民事件頻發 議員置鐵籠逮小山豬

報導陳澍筠

（威南25日訊）高淵直落依卑在今年初發生山豬擾民事件，山豬過馬路導致摩多騎士車禍，還偷吃農民辛苦耕種的馬鈴薯，當地議員擔心穆斯林在齋戒月期間外出遇襲，便在山豬出沒處放置兩個鐵籠，不到一週成功逮獲一隻小山豬。

爪夷區州議員方美錸說，該村的山豬擾民問題嚴重，每月至少有一宗摩多騎士撞山豬意外發生。

為了安全起見，他於本月19日在山豬出沒的大路和草叢中，放置了兩個鐵籠，設陷誘捕。而今早，成功捕捉了一隻小山豬。

他說，年初時，就有計劃在3月份放置山豬鐵籠在該區，以免齋戒月期間提早出門採購的穆斯林出意外。

雖然現在是特殊時期，但聽聞近期再次發生意外，為了部分使用這條路工作的雙溪亞齊市民和附近選民的安全著想，便讓承包商採用朋友介紹捕捉山豬鐵籠的設計，製作了兩個鐵籠。一個鐵籠大約1200令吉。

“這是我們團隊第一次成功誘捕到山豬。不過山豬大多是整群的出沒，所以將小山豬放生森林後，我會將鐵籠放置回原位。”

他指出，山豬屬於受保護動物，本該將捕獲的山豬交由野生動物局處置。但因行管令期間，該局沒開放，只好交由其服務隊放生。

“行管令後，若再捕獲山豬，將會依據程序，交由該局處置。”

據高淵直落依卑村長納斯魯爾了解，山豬群常在晚上9時至11時，或凌晨5時至7時出沒。

他表示雖然山豬並不會進屋或攻擊村民，卻吃了不少農作物如馬鈴薯等薯類及蚯蚓。而多起摩多騎士撞山豬意外都是使用這條路做工的雙溪亞齊市民。

他說，他們嘗試過組織團隊在山豬群出沒的時段獵捕山豬，卻從來沒成功過。希望這次成功誘捕後，山豬會有所減少。