受疫情衝擊 檳2酒店月底結業

（檳城25日訊）繼檳州兩間製衣廠關閉後，VOUK酒店管理集團（VHM）旗下的兩間酒店也驚傳將關閉，該集團已向兩間酒店員工發出通告，指撐不到疫情衝擊，決定在本月30日結業。

這兩間酒店是位於丹絨道光的Jazz酒店，以及木蔻山島上的木蔻山島度假村。

兩間酒店員工所收到的通告內容類似，指新冠肺炎疫情導致旅客取消訂房，難以長期維持，決定在本月30日結業。

兩間酒店的員工都向本報證實此事，說是於今早接獲該通告。

損失數百萬

根據有關通告，該酒店表示自中國爆發新冠肺炎疫情後，酒店已做好衛生措施，但病毒蔓延全球，加上我國在3月18日執行行動管制令，旅遊業大受影響，顧客取消訂房和活動，導致酒店損失數百萬令吉，如今不得不宣布結業。

通告也提及，酒店面對數個月虧損仍保障員工福利，儘管酒店努力經營，但無法取得資金和投資者令酒店難以長期維持，經酒店集團領導商議後，決定結束營業度過這場財務危機。

通過也指出，酒店管理層會制定賠償配套，並於明日起聯絡員工商量賠償事宜，希望員工諒解和接受。文中也感謝酒店工作人員多年來的辛勞。

本報記者致電向Jazz酒店管理層確認消息，對方不予回應。

Jazz酒店昨日下午1時33分仍然在臉書官方專頁貼文表示，“顧客的安全及舒適尤為重要，因此客服人員會確保在酒店內各角落進行消毒工作。”

貼文最後還寫道“會張開雙臂熱情歡迎酒店顧客”，絲毫未顯結業預兆。

作為檳城首家以爵士為主題的Jazz酒店，剛於去年1月28日開張。根據資料，Jazz酒店擁有30層樓、255間客房，並有健身房、泳池及酒吧等設施。

根據VOUK酒店管理集團（VHM）官網，該集團全馬有8間酒店，檳城佔5間、吉隆坡1間、怡保1間以及居林1間。

該集團在泰國和印尼也有酒店，泰國有8間，印尼1間。