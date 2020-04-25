明起可申請返工作地 501-503可啓程

（吉隆坡25日訊）警方公布，任何欲申請回到城市工作的公眾，可從明天（26日）開始透過應用程式“Gerak Malaysia”提出申請，並可在5月1日查詢申請結果。

全國刑事罪案調查部總監拿督胡茲爾今日淩晨1時許發文告指出，公眾在明天提出申請後，必須在3天後，即29日提交他們欲前往的目的地，所有獲批準上路的公眾可在5月1日至3日啓程。

“公眾可從谷歌商城、Apple商城及華為商城下載‘Gerak Malaysia’應用程式提出申請，或前往附近的警局申請，不過警隊先有限考慮線上申請者；警方也會在今日發出申請指南，預計各州警方將在下周三召開新聞發布會，宣布各州的啓程準則。”

此外，胡茲爾也指出，或批準可上路的公眾必須要遵守6項條規：

1：南北大道所有的休息站（R&R）都不會提供食物便利。

2：南北大道所有的祈禱室及清真寺都會封閉，不允許民眾進行祈禱儀式，民眾也不能在任何建築屋內、空曠的地方及停車場等地方進行祈禱儀式。

3：南北大道休息站僅開放廁所給駕駛人士使用。

4：南北大道休息站的停車站僅開放給民眾休息，所有民眾僅能在車內休息，不準隨意下車，除非是需要如廁。

5：南北大道所有加油站從早上6時營業至淩晨12時。

6：民眾不準在途中進行任何的群聚活動。