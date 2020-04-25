今起開放申請 1至3日起程 返城6條規

（吉隆坡25日訊）滯留鄉下民眾申請若獲得批准，就必須在5月1日至3日之間，使用南北大道返城，而且必須遵守政府規定的6項條規。

警方今日公佈允許滯留鄉下民眾返城的申請方法、通行時間及行程准等細節，並呼籲民眾在啟程時遵守條規。

今起開放申請至週三

國防部高級部長拿督斯裡依斯邁沙比利日前宣佈，政府批准滯留鄉下的民眾可以在管制令期間，向警方申請返回居住和工作城市，而警方今日公佈了申請方式。

全國刑事罪案調查部總監拿督胡茲爾發文告指出，民眾可通過谷歌軟件中心、Apple 軟件中心、華為軟件中心下載“Gerak Malaysia”的應用程式，警方會在明日至下星期三（29日）起開放接受民眾的申請。他說，民眾隨後可以在下星期四，也就是5月1日（勞動節）當天，通過線上方式查詢申請結果，一旦申請獲得批准，就必須在5月1日至3日之間，使用南北大道啟程前往目的地。

下載Gerak Malaysia App

他指出，若有民眾無法下載“Gerak Malaysia”的應有程式，可通過手寫的方式前往附近的警局提出申請，但警隊會先著重批准線上申請者。

“警方也會在今日發出申請指南，而各州警方將在下週三公佈各州的啟程準則。”他說，所有啟程的民眾都必須遵守政府規定的6項條規和措施：

1．南北大道所有的休息站（R&R）都不會有食物鎮供應。

2．南北大道所有的祈禱室及清真寺都會封閉，不允許民眾進行祈禱儀式，民眾也不能在任何建築屋內、空曠的地方及停車場等地方進行祈禱儀式。

3．南北大道休息站僅開放廁所給駕駛人士。

4．南北大道休息站的停車站僅開放給民眾在車內休息，不准隨意下車，除非是需要如廁。

5．南北大道所有加油站從早上6時營業至凌晨12時。

6．民眾不准在途中進行任何的群聚活動。