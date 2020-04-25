傳金正恩變植物人 中派醫療專家赴朝

（首爾／東京25日綜合電）朝鮮領袖金正恩近日傳出病危消息，引起國際關注。路透社週五（24日）引述中國消息人士報導，中國日前派出醫療專家到朝鮮，為金正恩作顧問。而有日媒驚爆金正恩已因手術失敗而成為“植物人”；韓國消息則表示相信金正恩仍然在生，不日將露面。

日本有媒體報導，指中國日前派出醫療專家到朝鮮，醫療人員爆料，金正恩已因手術失敗而成為“植物人”。不過，消息未獲朝鮮和中國證實，韓國日前消息指相信金正恩仍然在生，不日將露面。

日本《周刊現代》 報導，前赴朝鮮的中國醫療人員透露，金正恩在一次實地考察時，突然手按心臟倒下，陪同的醫生緊急對他實施心肺復甦法（CPR），並送往附近醫院，並緊急通知中國求援；中方由中國醫學科學院阜外醫院和解放軍301診所的醫師團率領一支近50人的團隊，攜帶裝備趕赴平壤。

報導引述一名中國相關醫療人員指出，心臟支架手術原本不是高難度的手術，但是執刀的朝鮮醫生太過於緊張，雙手頻頻發抖，且沒有為像金正恩這麼胖的人動過手術，本來1分鐘就可以完成，結果花費8分鐘才將支架放入，導致金正恩成為植物人，即使中國醫療團隊到達為時已晚，無計可施。

路透社報導，專家團隊由主責朝鮮事務的中共中央對外聯絡部的高級官員率領，成員包括醫生，於週四（23日）由北京出發。但中國外交部暫時未有回應。而中國中央對外聯絡部早前亦否認金正恩病危消息。特朗普指日前指有關金正恩病危的報導不正確。韓官方亦指出，目前沒有證據支持金正恩健康狀況危急的說法。

韓國一名消息人士周五告訴路透社，他們的情報顯示金正恩還活著，可能在近期露面。這名消息人士表示，他對金正恩的現狀或中國的參與沒有任何評論。

一名熟悉美國情報的官員表示，金正恩有健康問題過去即為人所知，但他們沒理由認為他病重，或最終無法公開露面。

而在有關金正恩健康狀況的消息不斷之際，中國鐵路瀋陽局集團週五宣布，停駛北方城市到丹東、琿春的火車，為期3週；此舉被中國網民視為中朝邊境的異動。網民猜測，有關情況亦有可能是反映將有朝鮮重要人物訪華，懷疑金正恩乘專列到北京求醫；亦有人估計是與冠病疫情有關。