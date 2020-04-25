貧寒奪不走善良光輝 獨居截肢漢分享物資

报导：郑智键
（居林25日訊）疫情期間處處有溫情，56歲雙腿截肢的獨居單身漢，儘管生活貧寒，他依然主動把善心人士贈予的物資分享出去，讓更多手停口停的弱勢家庭受惠，疫情牽動了人與人之間的溫情，也發揮人性善良的光輝。
年過半百的謝永明原是一名散工，獨居在加拉岸新村的祖屋。他在3年前因罹患糖尿病而截去右腿，但翌年病情惡化，也被截去左腳保命，如今喪失雙腿，他只能靠輪椅代步，也因此失去了工作的能力。
謝永明在經濟來源中斷後，平日有賴鄰居們的照應，以及住在附近的姐姐謝秀妹（60歲）經常上門幫助下，日子還算過得去。
謝秀妹是一名割膠工人，但數年前不幸中風，以致她患上輕微的半身癱瘓，左邊手腳都無法行動自如，平時生活惟有依靠丈夫曾譚友（71歲，退休礦工）細心照料。
自新冠肺炎疫情爆發後，謝永明體恤街坊鄰里手停口停的困境，為此他一再婉拒社會熱心善士的捐助，不只把援助機會讓給生活拮据的弱勢家庭，即便是他收到善心人士贈予的物資，他也毫不吝嗇地分享出去。
“我就一個人生活，夠吃就好了，拿多了也吃不完，我也沒有什麼開銷負擔，不需要援助金，還是留給更需要的人吧！”謝永明受訪時說，這麼說。
身殘志堅的謝永明自理能力非常強，煮飯、切菜、燒菜、洗刷碗盤等家務活，都難不倒他。
市议员赠送物资
居林市議員林育品在得知謝永明的情況後，在加拉岸新村鄉管會主席曾星國的陪同下，上門拜訪謝永明，並送上口罩、乾糧、白米、餅乾等物資，保障他在防疫期間生活無憂。
詢及需要任何援助時，謝永明還是堅持說：“我一個人能有三餐溫飽就夠，不需要其他物質的援助了。”
謝永明坦言，他只希望在管制令結束後，託人尋找輪椅修理師傅，幫忙把家裡損壞的輪椅修好，供姐姐謝秀妹使用。
林育品和曾星國商討後，二話不說即幫忙他把輪椅送修，隔日修好後即送回。值得一提是，熱心的修理師傅得知謝氏姐弟的情況後，也分文不收為他把輪椅修好。
光明日報
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