10天150萬人追蹤 首相演說都提起 煮砸了 Po這裡

（吉隆坡24日訊）“今天煮砸了”（ 'Masak Apa Tak Jadi Hari Ni Official），意外在臉書大紅，過去幾天來，很多國人都分享了在管制令期間煮壞了的美食。

這個賬號是在本月14日開始設立，其追隨者10天內已達到150萬人， 當首相丹斯里慕尤丁昨日在其特別演詞時也提到“煮砸了，不要緊，可貼在臉書”，使這個賬戶名成為人們的口號。

這個賬號是由一名46歲的諾萊拉所創建，目的是要分享煮壞了的食物，但未想到會傳播開來和獲得首相的關注。

“我創建這個帳戶，是因為我喜歡烹飪，並且喜歡在臉書分享食譜，有些人試圖烹飪我的食譜，但卻煮不成，我曾經做過烹飪，但沒有成功，我想，在臉書分享，可讓大馬在管制令期間開心大笑。”

她向馬新社表示未曾想過追隨者越來越多，連首相也知道這個賬號，是她始料未及的。

她說，自從首相提及該賬號後，約2萬人申請加入，目前還有2萬個“待定”帖子尚未發佈，她表示需要時間去過濾相片分享和關注者的請求。

在汝來經營食店的諾萊拉說，雖然有正面的評論，也有人指控這賬號是為人們浪費食物和侮辱食物而創建的，但她否認這是她的初衷。

她表示最初只是為了開懷大笑而已，而不是鼓勵人們刻意把食物做砸和上載，目的是求讚和評論而已。