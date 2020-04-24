充隔離中心酒店遍布死蟑螂 馬勞申訴廁所床褥皆污跡

（新山24日訊）一名華裔男子申訴，一間充作馬勞回國隔離中心的酒店的衛生情況非常糟糕，除了房間滿地都是死蟑螂，房內廁所的馬桶之骯髒程度也是不堪入目 ，據悉，有些隔離者更被迫整晚和蟑螂“搏鬥”。

這名男子揭露這家位於新山市區的酒店的衛生情況極度惡劣後，也把有關酒店住房的照片上傳至網絡，引起網民熱議。

現年36歲的投訴者吳先生原本是在新加坡從事送貨員的工作，他是於週四淩晨3時許被安排入住該酒店，以接受隔離。

他披露，他一進入酒店客房就看到房內地面遍布死蟑螂。

“看起來，這些蟑螂都死了很久，有些都已經成了‘乾屍’，後來，我還動手打死了一只活蟑螂。我曾嘗試撥電到酒店前台，但接線員卻指自己忙著為隔離者登記，只說稍後會再前來清理。”

過後，由於酒店員工遲遲未來清理，吳先生就自行清理這些死蟑螂。

他說，他的房間的衛生情況還不是最糟糕的，而住進這家酒店的隔離者都加入了一個微信群組，當中多人都抱怨房內有很多蟑螂。

“週五早上，還有隔離者說昨晚一夜沒睡，因為整晚都在想辦法對付飛來飛去的蟑螂。”

與此同時，有些隔離者也發現酒店的床褥有許多污跡。

吳先生說，酒店的排水管也發出難聞異味，有隔離者申訴，酒店管理層對隔離者的投訴充耳不聞。

“除了上述問題，其他如膳食情況還算可以接受。”

對此，行動黨士都蘭區州議員曾笳恩說，他近來陸續接獲隔離者投訴指隔離中心衛生欠佳的投訴，而他也已向相關酒店業者反映，並呼籲酒店業相關公會能重視有關問題。