警官被指夜店收保護費 森總警長：是臥底 將調查

（芙蓉24日訊）針對一名首席警長被指在管制令期間到夜店尋歡作樂及收取保護費一事，森州總警長拿督莫哈末尤索夫說，這名警官當時是受上司指派潛伏在夜店以調查私會黨活動，因此，該警官並沒有觸犯管制令。

“至於其他指控，警方將會展開調查，絕不姑息。”

一名印裔男子於本週二（21日）發布一則長達4分鐘53秒的視頻，內容指控分別違反行動管制令及涉嫌強暴外籍女子的2名警長，並呼吁森州總警長拿督莫哈末尤索夫及全國總警長全國總警長丹斯里阿都哈密必須對2名知法犯法的警隊害群之馬採取對付行動。

根據視頻的內容，印裔男子所指涉及強暴外籍女子的案件是於日前發生在八打靈再也的案件，而涉嫌性侵2名蒙古女郎的警長目前正受到調查。

至於另一名被指在夜店尋歡作樂的則是一名來自森州的印裔首席警長，他被指曾於管制令期間到夜店尋歡作樂，結果被突擊檢查的同僚逮捕，但他後來隨即被釋放，其餘一同被逮捕的4人則繼續被扣查。

這名首席警長也被指在當地多間夜店“包場”（收保護費），並曾放話指“誰要是不給錢，我就給他夠力”，恐嚇夜店業者就範。

該名男子也在視頻中展示2名涉嫌犯案的警員照片，並說：“我希望通過這個視頻，確保我國的公正司法得以彰顯，做好事的人不被對付，做壞事的人別放過！”

此外，森州總警長拿督莫哈末尤索夫說，被指控的首席警長隸屬森州警察總部反風化、肅賭及私會黨取締組（D7），而在事發時，他是被上司指派到夜店調查一起私會黨活動。

“警方是在4月3日晚上9時36分接到民眾投報後，前往芙蓉區某夜店展開突檢，並發現有5人在夜店內，其中一人就是該名D7警官 。”

莫哈末尤索夫聲稱，該警官當時是被上司指派潛伏在娛樂場所，以調查一宗有關芙蓉私會黨的非法活動，警官當時在執行任務，因此沒有抵觸管制令，警方也未對他採取任何對付行動，而其餘4人包括娛樂場所的持牌人則因違反管制令，將在2020年傳染病防疫與管制條規（疫區措施）條例下被控。

至於該首席警長被指“包場”一事，莫哈末尤索夫指出，警方暫時未接到任何投報，但警方將會繼續調查此案，且不會包庇任何警隊的害群之馬。