​林萬鋒：減少滯銷問題 廠商探討增購農產品

（吉隆坡24日讯）国际贸易和工业部副部长拿督林万锋与厂商商讨增购农产品，从而减少因疫情影响导致农产品滞销的问题。

他籲請食品廠商直接向農民購買農產品，並認為在這期間，若全國食品加工廠都能增購增產，將有助減少農產品滯銷的打擊。

他昨天巡視黃梨加工廠梨達菓實有限公司（Rida Fruits Sdn Bhd）後說，在行動管制令期間，各地區出現農產品滯銷的情況，惟情況各有不同，一些是收購商未按照計劃進行採購；也有因原本的銷售通路出現變化，銷售渠道暫停營業或經營策略有變，甚至是海外市場因疫情日趨嚴重而實施阻斷措施等，導致農產品滯銷。

他強調，該部非常關註問題，並扮演居中協調角色，與農產品加工廠探討在這非常時期增購增產事宜，包括直接向滯銷的農戶採購，以幫助解決疫情期間農產品產銷對接問題，同時最大程度的解決滯銷，讓農民的收入獲得保障。

林萬鋒贊揚梨達菓實有限公司從3月18日行管令開始至今，主動派出羅里前往多個地區的黃梨園向農戶直接採購黃梨，同時不限品種。

據廠家數據，公司這一個多月來收購黃梨的數量比行管令前大幅增加200%，也就是多達250噸。

保障農民收入

他表示，行管令期間，該部致力確保完整的食品生產鏈，尤其註重食品、農業和漁業相關領域公司的營運批準，讓上游工業與下游工業運作順暢，良好對接。

他直言，如何在防疫期間確保我國食品及必需品生產足以供應市場需求，物流能順暢運送全國，是該部的首要任務。在行管令第二階段及第三階段，該部時刻隨著疫情的變化而在人流與物流控管上，視需求作出適當調整。

他說，只要我國防疫成果繼續朝向正面發展方向，屆時將有更多的企業、公司、工廠逐步複工複產。他相信只要全國人民上下一心，防疫不放松，我國經濟必能很快複元。

此外，梨達菓實有限公司執行董事顏姿嫻聲稱，小時候她的父親也是種植黃梨的果農，因此她深知農民農耕的辛酸和苦楚，如果找不到銷路，辛辛苦苦栽種15個月的黃梨便會血本無歸。

她強調，現在管理一家黃梨加工廠，她必會盡最大的努力與能力來幫助黃梨果農，讓大家一起攜手渡過難關。

她不諱言，在一個月間增加200%的黃梨採購量，對廠方而言，不論是生產線上、庫存以及市場銷售都是一個非常大的挑戰。但這就是在國家面對危難時，一家公司對社會應盡的責任。

“歡迎面對滯銷的黃梨果農，直接聯絡我們的公司。”