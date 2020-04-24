行管期牟利加重罰款 口罩賣過頂價罰2萬

（吉隆坡24日訊）國內貿易及消費事務部執法組主任拿督依斯幹達宣布，即起提高2011年價格管制及反暴利法令罰款數額，以防有商家在行動管制令期間牟取暴利。

他在巡視舊古仔路NSK霸級市場後聲稱，新條例下，沒為商品標價的公司將面對2000令吉罰款，而個人將面對1000令吉罰款。

他指出，任何售賣粗砂糖、細砂糖與石油價格超過頂價的公司，將面對5000令吉罰款，而個人則會面對2500令吉的罰款。

“售賣口罩價格超過頂價的公司，將會面對2萬令吉罰款，個人將面對1萬令吉罰款。”

“牟取暴利是非常嚴重的問題，違反條例的公司將面對25萬令吉罰款，而個人將面對5萬令吉的罰款。”

依斯幹達說，以往的罰款價格最低是100至200令吉，惟落實行動管制令後，貿消部認為有必要收緊執法工作，因此決定提高罰款的數額。

17日開始實行新罰款數額

他披露，貿消部執法組已在4月17日開始實行新罰款數額，至今已有32名商家接獲罰單，其中有2名商家尚未繳交罰單，他們也會給予這些商家一些時間處理罰單事宜。

此外，他也在巡視後提及，市場上的食物供應充足，依然有大量白米、蔬菜和魚，因此消費者不必擔心食物不夠的問題。

他們也會在第四階段的行動管制令期間，擴大突擊檢查行動範圍，從原有的每日檢查全國720戶商家提升至2000戶商家，也會固定對一些商家進行抽查。

依斯幹達認為，比較第一階段與第二階段的行動管制令，該部在第三階段接獲的投訴案件已有明顯下降，其中大部分都是詢問一些資訊，售價高或供應不足的投訴也減少了。

他表示，貿消部在第一階段接獲5865宗投訴，第二階段接獲5631宗投訴，第三階段只接獲約2000宗投訴，而第三階段接獲的投訴產生的案件只有3宗。

“我們也有接獲一些網絡買賣投訴，但大部分的投訴都是有關付款後沒收到貨，這屬於詐騙應交由警方處理；其它的投訴則是有關遲收到貨物或貨不對辦的問題。”