國際航協：勿步維珍後塵 大馬等8國須救航空業

（吉隆坡24日讯）国际航空运输协会（IATA）吁请大马等8个亚太区国家，及时挽救本地航空公司渡过冠病疫情引发的业界生存危机。

该协会点名的另7个国家是印度、印尼、日本、菲律宾、韩国、斯里兰卡和泰国。

IATA亚太区副总裁克里福特发表文告表示，这些国家的航空业迫切需政府支援，包括直接的财务支持、贷款、贷款担保、支持公司债券市场和税务减免。

第二季度现金消耗610亿美元

他说，目前情况正在恶化，航空业处于挣扎求存模式，面对流动性危机，在今年第二季度现金消耗高达610亿美元。

他引用澳洲维珍航空公司宣告倒闭一事为例，警示各国政府应及时拯救濒危的航空业。

他强调，我们已看到区域有首家航空公司倒闭。若其他国家政府不立即采取措施，确保航空公司拥有足够资金流渡过这个时期，接下来将出现倒闭潮。

“航空业对宏观经济有很大影响，一旦航空公司无法渡过难关倒闭，亚太区域1120万个就业机会将岌岌可危，包括仰赖航空业的旅游业。”

“航空公司继续发挥运输关键货品的重要作用，包括医疗用品，及载送因疫情实施的旅游禁令滞留在世界各国的人们。

克里福特说，当冠病疫情结束后，各国政府势需航空业支持经济复苏、衔接制造枢纽和支持旅游业。

他解释，这是为何他们须现在立即采取行动，在为时未晚之前。