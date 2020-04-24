350元毒飲料 供7人服食 快遞寄毒品逮3男

（八打靈再也24日訊）販毒集團利用快遞公司來寄毒品給客戶，結果警方接獲情報後馬上突擊一間快遞公司，起獲一批毒品，之後依據線索逮捕3名男女助查，並且調查發現其中一名嫌犯乘坐的車輛，曾在行管令期間出外，而且在路障地點被警方截查過。

警方在逮捕這3名年齡介於23至36歲嫌犯後，起獲9公斤市值18萬1760令吉各類似毒品。警方調查顯示，這批嫌犯活躍6個月，在巴生和流域地區販毒，3人的尿檢都不過關，皆有吸毒。

八打靈再也警區主任聶依查尼今天說，警方依據情報，於昨日下午3時20分，突擊位於靈市坦蕩路（Jalan Tandang ) 的一間快遞公司，起獲一批毒品，因此在當天晚上10至今天淩晨4時許，分別在雙溪威地區、武吉加里爾以及巴生衛星市逮捕了2名本地男子及1名外籍女子。

嫌犯車行管期外出曾遇截查

他指出，警方調查後，發現其中一名嫌犯曾於本月20日出外遇到路障，警方是在昨晚逮捕嫌犯後，發現他駕駛的車輛與本月20的一個路障地點相似，進一步在這輛車的車廂安格起獲了一批毒品。

“警方在逮捕嫌犯同時，也起獲了1.3公斤K他命、1300顆一粒眠、440顆搖頭丸、300克冰毒以及6936克被包裝成沖泡飲料的混合毒品。”

聶依查尼說，警方起獲的混合沖泡分裝包裝飲料中，其中一個名為“Joker”的品牌最貴，一小包350令吉足夠給7人服食。

他相信，仍有其他黨羽在外逍遙法外。

他指出，目前3名落網嫌犯已被警方延扣7天至本月30日助查，並援引1952年危險毒品法令第39B條文調查此案。

聶依查尼勸告民眾不要濫用毒品、不要購買毒品，警方有一些資料及情報，一旦落網，後果自負。