砂死者被鑒定獲福利 社險至今賠償12人

（吉隆坡24日訊）大馬社險機構（PERKESO）表示，我國第一宗來自砂拉越古晉的新冠肺炎死亡病例被鑒定可獲社險福利；因此，在95宗冠病死亡病例中，獲社險福利者累計達12人。

該機構發表文告說，該名死者逝世時為60歲又1個月，最初因年齡緣故而被鑒定為不符獲傷殘保險計劃（Skim Keilatan）的資格，即規定受惠者年齡須在60歲以下。

文告解釋，由於死者生前是活躍會員，因此，古晉社險機構辦事處在工傷保險計劃（Skim Bencana Pekerjaan）下採取調查。根據所獲消息，死者因為出席古晉市的教會服務而受感染。

“因此，死者有資格在工傷保險計劃下獲賠償，包括殯葬費及遺屬撫恤金。有關撫恤金已在昨晚匯入死者遺孀的戶頭內。”

“其他符合資格並且可獲賠償福利，包括第3、7、13、32、33、37、 46、52、56 、66及89宗死亡案例。”

“大馬社險機構目前還在收集第32宗、37宗及46宗病例死者家屬資料。這個過程稍微有些困難，因為他們都尚在隔離階段。”

文告強調，在1969年僱員社險法令下的工傷保險計劃及傷殘保險計劃是為符合資格的員工提供保障。工傷保險計劃是涵蓋員工因在工作時面對意外；而傷殘保險計劃則是給予員工24小時保障，因任何原因而致殘或死亡。