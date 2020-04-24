腎臟基金會：疫情期間 290萬病患受影嚮

（八打靈再也24日訊）國家腎臟基金會指出，在新冠肺炎大流行期間，由糖尿病或高血壓引起的慢性腎臟病（CKD）仍是全國的健康問題，且影嚮約290萬名國人。

該基金會發表文告說，訓練有素的醫療人員需每周三次為腎病病人進行4小時治療，也需為他們進行血液透析。

文告表示，隨著生活和治療持續進行，該透析中心需採取預防措施，確保其前線醫護人員呼吸系統的健康，因為他們不斷協助患者進行治療。

文告說，當局採取了普遍預防措施，以確保其所有醫生和護士在這艱難時期的工作安全，包括遵守感染控制和預防措施，及在需要時提供完善個人防護設備（PPE）。

“由於腎病患者的免疫系統較弱，難以抵抗感染，所以消毒搓手液、口罩及其它防護設備對於患者的健康保障也同樣重要。”

國家腎臟基金會主席拿督紮基強調，他們的醫生和護士在這時期，為病人提供了津貼的透析治療，從而挽救生命。

他說，我國的醫療專業人員和前線人員在冠病戰爭中勇於履行職責，而他們需最基本且重要的必需品包括個人防護設備如一次性衣服、手套、口罩、防護罩、洗手液等來減低暴露的風險。

他也代表國家腎臟基金會感謝民眾和企業的慷慨捐助，提供了急需的支持。我們將確保謹慎地使用國家腎臟基金會冠病基金提供超過30萬令吉的醫療物資和現金捐款，以保護全國各地醫療人員的呼吸系統健康，並給予他們鼓勵及動力，繼續履行對患者的責任。