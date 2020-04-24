行管令斷入息 父沒錢為女買衛生棉

（八打靈再也24日訊）行動管制令讓不少家庭經濟狀況雪上加霜，一名貧困父親便因無法負擔女兒購買衛生棉的錢，被迫向女義工求助，這樣的悲歌同樣在其他貧苦家庭上演著；為此，女義工決定在網絡上發起捐贈衛生棉活動，緩解這些家庭的基本開銷。

發起募捐衛生棉活動的是維瑪拉（Vimala Kanagaratnam）。她早前在人民組屋派發食物及嬰兒配方奶粉時，有一位父親因沒錢為女兒購買衛生棉而前來向她求助。

她提到，該名父親是在某天晚上以短訊方式告知，他的女兒適逢月經期間，可是他卻沒有多餘的錢購買衛生棉給女兒。

義工臉書籌捐衛生棉

維瑪拉坦言，當她收到這封信息時感到非常難過，許多家庭因行管令面臨經濟困難，不少家庭更因失去工作沒了收入來源，在為食物及必需品煩惱之際，女性們每月的月事需求卻很容易被忽視。

“他們連買食物的錢都沒有了，哪還有錢去買衛生棉。”

身為女性及也有一名正值青春期女兒的維瑪拉表示能感同身受，她非常了解女性在缺乏衛生用品時的焦慮感。因此，她隨即在其個人臉書上發起活動，短短一天便成功收集到由友人贊助的7盒衛生棉。

她強調，這項捐贈活動不接受現金捐款，有心人士可在網上訂購衛生棉後，將衛生棉送到她的住址，她在收獲衛生棉後便可派發給有需要者。

她也鼓勵，民眾可自發性幫助身邊有需要的人，知道鄰居負擔不起衛生棉，可自掏腰包購買衛生棉送給對方。

維瑪拉目前將會專註為雪州格拉那再也一帶的人民組屋提供援助。她希望在獲得更多物資後，能把援助範圍擴大到帝沙孟達里（Desa Mentari）廉價組屋一帶的家庭。

有興趣嚮應上述募捐衛生棉活動者，可通過臉書或通過WhatsApp與維瑪拉聯系，手機號碼是016-908 8939。