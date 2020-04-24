斯里慕尼封鎖 禁電召買食物 “我們不是犯人 ”

報導:廖佩盈

（吉隆坡24日訊）士拉央斯里慕尼花園被封鎖邁入第五天，社區居民仍沒獲熟食供應，也不允許對外電召食物和資源應急，就連廚房的瓦斯爐也無法更換，家家戶戶已面臨斷炊的地步，居民申訴，儘管他們三番四次向圍籬外的執勤人員反映，但後者卻一問三不知，陷入叫天不應、叫地不靈的絕境讓居民痛批：“我們不是犯人！到底為什麼不能電召食物進來，這樣的情況到底還要持續多久？”

居住在該區公寓的居民黃慶祥（48歲）聲稱，由於該花園是在20日凌晨突然遭封鎖，居民一覺醒來後就發現公寓四周已被鐵籬笆團團圍住，根本來不及做任何準備，他從第一天便嘗試電召煤氣服務，可是接連數天，送煤氣的業者都被攔截在屋外不遠處的路障外，不准入內。

電召煤氣不准送入內

他對《光明日報》說，在公寓被封鎖的首日（20日），他嘗試到樓下找執勤人員詢問情況，但奈何周遭根本無一人執勤，公寓也無張貼任何通告解釋情況，居民只能自救打電話聯繫外界，這才得知他們的花園有新冠肺炎確診病例。

“我在當天共上下樓5次，想找一個人來問清楚，可是都沒看見任何人，居民說是有人確診新冠肺炎，可是也不懂真假，政府完全不理會我們。”

黃慶祥申訴，他隔日（21日）持續到樓下探問，終等到兩名身穿制服的軍警人員，詢問對方是否能讓居民電召食物，隔著籬笆把食物傳送進來公寓，對方斬釘截鐵說不可以。

“我問對方煤氣是否能送進來，對方說不知道，所以我嘗試叫朋友送煤氣過來，結果他被攔截在外面；我們不是犯人，政府至少要給我們知道情況，要給我們一個明確指南，而不是什麼都回應'不可以'、'不知道'，究竟我們犯了什麼錯，連煤氣都不能送進來？”

他披露，同日下午，有執勤人員挨家挨戶敲門要求填寫表格，說是要派送食物，但面對提問依舊是一問三不知的態度，包括什麼時候會送食物過來，一日會送幾次等，一概沒人回應。

到了第三天，他仍未見有人派送食物，居民靠著家中僅剩的糧食勉強度日，黃慶祥再度到公寓樓下詢問究竟什麼時候可開放讓他們外召食物，仍是獲得“不知道”的回复，駐守的警員表示自己接到的指示是阻止任何人進來或出去，其餘的一概都不了解。

“我們感覺就像被囚禁在無人島上的居民一樣，根本沒人理會我們的死活。”

更教他感不滿的是，當天下午一群身穿防護服的各單位執勤人員大力敲門，呼喝居民立即到樓下接受檢驗，他要求換一件衣服才下去也被怒轟，對方態度顯得粗暴無禮；檢驗完畢，他不死心繼續向警員詢問能不能叫外面的人送食物進來，警員反問他家裡是否已經沒東西吃了，並大聲責罵：“你現在還有東西吃就不要問，等你沒東西吃了才來問！”

迫淋雨拿物資很無奈

黃慶祥聲稱，在22日傍晚，居民才終於等來了首次物資派發，每個家庭可獲一包5公斤的米、2公斤的油和1公斤的麵粉。

“物資是在公寓走廊外派發，當時下著雨，大家被迫淋雨去拿物資，很無奈。”

就在他領取了物資準備上樓之際，突然看見有20多名外勞，每人手上拿著一個空的煤氣桶，好奇心驅使下，他上前詢問，才得知這些外勞已斷炊數日，因此就電召了煤氣服務，打算下樓碰碰運氣，看煤氣能否送到。

他說，這些外勞家裡已沒煤氣，他們透露若真的買不到煤氣，那麼只能吃油泡米飯，他當下聽了感到一陣心酸，一個加強管制令讓大家像活在非人世界。

“我在樓下陪他們等了15分鐘，未見送煤氣的工人來到，之後我就上樓去了，也不懂他們有沒有成功買到煤氣。”

23日，該公寓依舊沒熟食供應，儘管黃慶祥去詢問駐守人員，沒煤氣該怎麼煮食，對方也選擇迴避，情況非常糟糕，感覺人生已走到了盡頭。

他說，24日凌晨，即齋戒月首日凌晨2時30分，他們突然聽到敲門聲，原來是來派送第二次物資，這次的物資種類明顯較豐富，包括雞蛋、蔬菜、雞肉、快熟面、沖泡飲料、奶粉等。