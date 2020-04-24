檳快捷通巴士渡輪 齋戒月運行時段已調整

報導:馮偉倫

（檳城24日訊）配合聯邦政府宣佈在齋戒月期間延長公共交通的運行時段，檳城快捷通巴士（rapidPenang）及快捷通渡輪（rapidFerry）今天起也相應作出調整。

根據快捷通巴士臉書專頁張貼的最新通告，從即日（24日）起，檳城快捷通巴士及甘文丁快捷通巴士的運行時間調整為清晨6時至上午10時，以及下午4時至晚上10時。

民眾可透過手機應用程式Rapid Penang Bus Journey，掌握快捷通巴士的即時詳情，如巴士預料從每個站點的出發時間、途經多少個站點、路程時間、收費及轉乘方式。

民眾亦可以撥打檳城快捷通的熱線:04-2558000查詢詳情，服務時段為清晨5時半至上午11時半，及下午4時至晚間10時半。

鼓勵乘客戴口罩

檳城快捷通巴士也在其臉書貼圖中，高度鼓勵在行動管制期間乘搭公共交通的民眾佩戴口罩，並鼓勵乘客隨身攜帶消毒搓手液或肥皂，且提醒民眾保持安全社交距離。

檳城快捷通巴士公關受詢時說，該公司也將延續限制每輛巴士只能同時搭載15名乘客的防疫，希望搭客配合避免兩人同坐。

快捷通渡輪 班次增1趟

連接北海及檳島的快捷通渡輪（rapidFerry）的服務時間表今天起也有所調整，從北海往檳島或檳島往北海，下午時段都增設一趟班次。

從北海往檳島碼頭，上午時段的渡輪出發時間為6時半、7時半、8時半及9時半；下午時段的出發時間為3時半、4時半、5時半、6時半、7時半、8時半及9時半。

至於檳島往北海碼頭的方向，上午時段的渡輪出發時間為上午7時、8時、9時及10時；下午時段的渡輪出發時間則是下午4時、5時、6時、7時、8時、9時及10時。

增設的班次為北海往檳島碼頭，下午3時半的班次；以及檳島往北海碼頭，下午4時的班次。這期間，上午及下午的運行時段，渡輪為1小時1趟。