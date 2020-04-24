瑞士英國積極研製 疫苗最快10月面世

（伯爾尼、日內瓦、北京24日訊）新型冠狀病毒肺炎疫情持續蔓延，多國正抓緊時間進行疫苗研究。其中，瑞士伯爾尼大學醫院的免疫學家巴赫曼表示，8月就會為疫苗進行臨床試驗，並有望今年10月就在瑞士大量投產。

瑞士藥物監管局（Swissmedic）則證實，曾與包括巴赫曼在內的多位科學家討論疫苗開發問題。該局發言人稱，上述時間表雖然極為樂觀，但也並非完全沒可能，而鑑於疫情緊急，審批程序可在幾周內完成，而無須多個月。

發言人又指，疫苗若符合所有要求，可在今年底前決定批准生產。

中國拉脫維亞亦參與

巴赫曼向傳媒表示，已在老鼠身上成功測試疫苗。他利用中國1月公開的新冠肺炎病毒基因序列，把可讓病毒依附在人體細胞的蛋白質分離出來，之後利用該基因序列製造出不會令人發病，但可觸發免疫反應的假病毒，令人體對真正的病毒有抵抗力。

該項疫苗研製計劃，中國和拉脫維亞的科學家也有參與。

另外，在英國，牛津大學也在昨天展開新冠肺炎疫苗的人體試驗，有逾1100名18歲至55歲人士參與測試。由吉爾伯特教授領導的團隊希望這項試驗能有80%成功率；若一切順利，計劃於9月底前生產100萬劑疫苗，目標在今秋廣泛推出。

英國衛生部長漢考克對有關試驗表示支持。不過，該團隊亦表明，這個進取的時間表仍有可能調整。

與此同時，意大利、德國和比利時的生物醫學公司亦正合作研發疫苗，期望數月內開始進行臨床試驗。

中專家：須等疫苗研製 冠病疫情2年內不會停止

新冠肺炎疫情持續，截至今天凌晨，中國累計確診8萬2804宗、死亡4632人。中國工程院院士、天津中醫藥大學校長張伯禮表示，疫情在未來1至2年不會停止，要等疫苗研製出來後才可控制；他又指，全國有8萬多患者，中醫介入治療達7萬多宗。

國家衛健委通報稱，截至今天凌晨，新增6宗確診病例，包括3宗來自黑龍江和一宗來自廣東的本土感染病例；另新增34名無症狀感染者。目前仍有915人留院治療，其中57人為重症患者。

中國官方有3中藥方

張伯禮昨天受訪時指出，新冠肺炎疫情很難像SARS那樣戛然而止，按照目前在全球蔓延的形勢，預計今年秋冬還會有第二波，要到1至2年後，等大部分人有抗體，疫苗亦已研製成功，疫情才得以控制，但新冠肺炎或會成為與人類共存的常態疾病。

張伯禮認為，中藥對輕症病人治療有優勢，療效理想，可縮短病徵持續時間，縮短核酸檢測轉陰性時間，提高治癒率，降低由輕轉重的比例並降低死亡率。他指出，官方目前有“清肺排毒”、“化濕敗毒”、“宣肺敗毒”3個藥方，並正在不斷完善，將製成湯劑、顆粒劑，申報成新藥。

糞中病毒存留比呼吸道久

中國浙江大學醫學院等多個團隊近日發表新研究指出，新冠病毒在患者糞便中的存留時間，比呼吸道和血清樣本中長得多。同時，研究發現重症患者中，男性的病毒存留時間亦明顯長於女性。

研究於本月21日在《英國醫學期刊》（British Medical Journal）網上發布，研究團隊從22名輕症患者和74名重症患者中，收集了3497個樣本，並分析樣本中病毒載量時間變化，以及在不同程度的疾病時，樣本與病毒載量之間的相關性。

當中發現，糞便樣本中的病毒存留時間為22天，明顯比呼吸道和血清樣本的18天和16天長。

糞便傳播作用不容忽視

研究團隊認為，糞便排泄在新冠病毒傳播中的作用不容忽視；在預防和控制病毒方面，糞便的樣本更需經仔細評估，加強樣本管理。研究又發現，60歲以上患者和男性患者的病毒存留時間更長，而且重症患者中，男患者的病毒存留時間明顯長於女性。

蝙蝠無容易傳染人類特質

蝙蝠和齧齒類動物一直被視為高風險的病毒宿主，增加部分疾病由動物傳向人類的機率，因此應更密切監控牠們。不過，英國一項大學研究發現，該類動物病毒感染人類的傾向並沒特殊之處，因此監控對象應擴大到其他動物。

英國格拉斯哥大學疾病生態學家施特賴克和默倫齊收集415種由動物傳播人類的DNA和RNA病毒數據，比較動物11個目的人類感染病毒，包括翼手目（蝙蝠）、齧齒目（齧齒動物）和雀形目（鳴禽），顯示物種愈多的動物群體傾向有更多病毒，即可傳給人類的病毒數量愈多。

施特賴克表示，哺乳類動物中齧齒動物的物種最豐富，牠們帶有已轉移至人類的病毒亦最多，因此未來對動物源性疾病威脅的監測工作，應超越特定的動物群體，重點應放在生物多樣性高的地區。