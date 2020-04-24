劉華才建議增就業機會 稅務優惠引企業回流

（檳城24日訊） 民政黨全國主席拿督劉華才說，國家經濟受到新冠肺炎疫情重創，並引起可能出現失業潮的隱憂。民政黨建議政府提供補貼及稅務優惠，以鼓勵海外大馬企業重回國內，以為人民製造更多就業機會。

他說，根椐東京商工研究機構早前的一項調查顯示，在新冠肺炎全球大流行之後，37%企業正在調整策略以恢復中斷的供應鏈，大馬政府可以趁此機會吸引已將生產基地搬到外國的大馬企業回流，協助國家經濟更快復原及為國家製造更多就業機會。

“媒體報道新冠肺炎疫情可能導致200萬國民失業，相當於13%失業率，超越1998年亞洲金融風暴及2009年全球金融風暴的失業率，這將對馬來西亞經濟造成負面影響，政府必須擬定策略阻止失業潮的發生。”

劉華才今日在文告說，除了吸引大馬企業回流之外，政府更應該要努力吸引外資前來大馬投資，將危機變為轉機，加速國家經濟的復甦。

“新冠肺炎疫情讓全球企業思考多元化供應鏈的必要性，因此我們認為政府應要把握機會，創造好的投資環境吸引更多外國投資。”

他舉例，日本政府宣佈從總值108.2兆日圓（約4.3兆令吉）的經濟刺激方案中為從中國撤往他國的日企提供235億日圓（約9億令吉）的援助，政府必握這個機遇，將這些有意從中國撤往他國的日企招攬到大馬投資，為人民提供更多就業機會。