方炎華：免癱瘓經濟 讓檳企業復工

（北海24日訊）檳州中華總商會會長拿督斯里方炎華說，該會認同政府延長行動管制令抗疫的做法，但在進行管制令的同時，政府也必須讓檳州大中小企業和小販們，在遵守政府所規定的標准作業程序下重新運作，以免檳州經濟陷入癱瘓狀態。

他強調，抗疫与經濟，兩者必須並行，這樣檳州經濟才能重回原有軌道，否則抗疫成功卻輸了經濟，檳州人民的生活同樣是雪上加霜。

“若政府再不允許檳州企業復工，不排除州內有20至30%的企業會在管制令期間倒閉。”

方炎華今日召開記者會說，政府有必要簡化申請复業的程序，因現今向國際貿易和工業部申請復工需要提呈許多文件支持，也有太多繁文縟節要遵守，一些小企業如餐廳、茶室及雜貨店等等，根本不會或不懂向該部門提呈申請。

他舉例，國內建築業有1萬9007家企業，但獲准復工的僅有1856家，尚有逾7000家的申請仍在審核中，所以簡化申請程序是必須的。

他說，讓大中小企業復工，是刻不容緩的事情，因大馬是依靠出口賺取外匯，各行業在管制令期間停工，顧客群不排除會轉向其他國家購買所需產品，在這種情況下，會導致顧客群流失，對國家經濟造成嚴重的衝擊。

盼檳政府爭取盡快復工

方炎華說，檳州已經連續9天沒有新的确診病例，希望檳州政府能在這方面扮演協調角色，向聯邦政府爭取讓全檳大中小企業盡快復工。

他也提醒州內企業，在獲得復工後也要遵守政府的標准作業程序，如遵守1米的社交距離、在企業食堂畫上安全線等等，同時要定時消毒、為員工測量體溫及置放消毒洗手液等，為抗疫獻力。

政府應承擔員工治療費

方炎華說，政府規定獲得復工的商家，如有員工不幸感染新冠肺炎，商家必須承擔該員工及其家屬的醫藥費，檳州中華總商會無法接受這個規定。

他認為，醫藥費應由政府負責，現今也僅有政府醫院才能治療新冠肺炎，政府有義務照顧國民的健康，再加上現今企業已在苦撐階段，如再負擔醫藥費，不排除企業會因此倒閉。

他說，政府曾要求復工的商家必須讓員工接受新冠肺炎檢測，但社險機構仍未公布受承認的檢驗診所或醫院名單，希望當局能儘快公佈指南。

他也促請政府盡快對國內外勞進行新冠肺炎檢測。

詢及檳州經濟何時才能恢復，他坦言難以預測，希望內閣部長能各司其職，把抗疫及國家經濟搞好，讓檳州甚至全國的經濟能再現輝煌。