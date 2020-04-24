申請程序複雜 怕受感染 檳電器店僅復工30%

報導：吳佩雯

（檳城24日訊）雖然檳州首席部長曹觀友宣佈，所有獲國際貿易和工業部（MITI）批准的電子與電器商店從即日起可開門營業，但本地大部份業者都不敢冒險而未申請營業准證。據觀察，選擇恢復營業的電器商只有約20到30%。

檳威家電商公會會長黃財榮說，該會只有30%的會員有申請恢復營業的准證，但多數申請都被當局駁回。

他今日受到《光明日報》記者的電話訪問時說，傳統家電商家不諳電腦操作，且網絡申請程序複雜，所以許多店家在不想增添麻煩下，仍選擇暫暫時停業。

“那些擁有網上設施的年輕商家，都已開放網購電器服務，即使無需開店營業也能維持收入。”

“家電商在開店經營下需店員接待上門的顧客，有些商家因不願冒員工被感染的風險，就乾脆不申請營業准證，直到疫情或管制令給束為止。”

電器缺貨將漲價

黃財榮說，我國的電器大部分是由中國及泰國進口，目前新冠肺炎在全球肆虐，中泰兩國的生產線也受影響，這間接導致我國電商市場出現缺貨情況，加上經濟不景、馬幣下滑，新電器價格肯定上漲。

他指出，多數家電商會維持送貨上門及維修服務，前提是需要顧客與公寓的保安先協調，允許工人出入住宅送貨及維修。

“送貨及維修工人都會根據管制令的作業程序，如戴口罩、手套及毒液手等，同時與顧客保持安全距離。”

他說，在店面方面，昨日已有家電業者獲准開店營業，不過需在店內備有消毒液並限制入店顧客人數，同時要求顧客戴口罩。

生意還算理想

今日是齋戒月首天，據他觀察大部份客戶到店都是選購電風扇、冰箱及電飯煲等，雖在本地電器店在暫休一個多月後恢復營業，但生意還算理想。

他感謝檳州政府公平對待各行業，逐步允許各行業重開營業，他承諾帶領會員遵從管制令做足防疫措施。

減少上門維修

優點家俬電器有限公司銷售主管陳俊葵受訪時說，該公司會盡量減少提供上門維修服務，只允3名門店工作人員及2名送貨員工作，助顧客送貨及搬貨到門口。

他說，該公司營業前已接獲顧客致電諮詢，昨日開始營業後生意源源不絕，但都會自動維持安全距離。