行管令延長至5月12日 首相：不排除延長更久

（吉隆坡23日訊）首相丹斯里慕尤丁宣布，政府決定再度延長行動管制令達2周至5月12日，而屆時不排除再度延長行管令，所以，民眾或無法慶祝開齋節。

他說，若行管令再度延長，當局或允許一些公司開始營運，但這些公司需遵守衛生部指南。

第3階段的行管令原定於4月28日結束，隨著政府決定延長行管令，第4階段的行管令將於5月12日結束。

首相周四晚通過電視台直播發布齋戒月獻詞時強調，雖然此前3個階段的行動管制令已經取得效果，而國內的疫情也從每日破百宗的新增案例減少至目前的雙位數，但政府必須確保疫情徹底獲得控制後，才能結束行動管制令。

“根據衛生部提供給我的數據，遏制疫情爆發的努力仍需繼續。”

他說，政府將繼續針對有關情況進行評估，以決定下一步措施。

“我不排除行動管制令將繼續延長的可能性。”

“我們還未在對抗新冠病毒的戰役中勝出，但我相信我們將會取勝。”

他指出，即使民眾此次無法前往齋戒月市集，也無法吃到黃薑飯或其他喜愛的糕點，但最重要的是大家的安全。

“在戰勝疫情之後，大家就可以自由做喜歡的事情，也可以吃喜歡的糕點。”

他說，大家今年無法到別人家共慶開齋節，但可以把自己煮的美食拍照上載至網上與眾人分享喜悅。

“我和家人也藉此機會，向全國穆斯林說聲齋戒月快樂。”

隨著首相作出這項宣布，我國將進入第4階段的行管令，而政府最先是於3月16日宣布，我國從3月18日至31日實施行管令。

在第一階段的行管令結束之前，首相又於3月25日宣布延長行管令至本月14日。，本月10日，首相再度宣布延長行管令至4月28日。

或允數經濟領域複工 將定嚴厲標準作業程序

慕尤丁宣布，在政府再度延長行動管制令後，除了之前已獲準營運的特定領域，一般民眾依舊不能如常工作，一般商家也不被允許全面營業，但政府將考慮允許數個經濟領域和次領域複工。

“屆時，政府也將會定下很嚴厲的標準作業程序。”

他也說，一旦確診病例大幅度下降，政府或會分階段放寬對數個領域，包括社交領域的管制。

“國家安全委員會正在為此制定一項全面計劃。”

他指出，政府將會在擬定嚴格的公共安全條件及標準作業程序後，才考慮開放其他服務領域。

他說，這是為了確保企業能保持競爭力，同時，員工也可以在安全的環境中繼續工作。

他披露，政府將會為投資商和企業領域提供詳細的準則和條件，以便各公司可以運作。

“目前，我們也允許特定領域繼續運作，而有關領域都是遵守政府所規定的標準作業程序及各項安全條件，即員工的安全、保持社交距離及工作場地的衛生。”

在第三階段的行動管制令期間，政府已宣布逐步開放9個領域，包括機械和器材行業、航空行業、建築業以及與建築相關的服務項目、汽車工業及維修、與法律相關的服務、與石油和天然氣相關的服務、與冠病相關的研發活動、特定領域運作的實驗室、傳統和輔助醫藥及中醫師服務、理發店及眼鏡店。

不過，由於涉及理發的領域引起極大爭議，因此，政府宣布撤回理發店、美發店和眼鏡店複工的決定。

財政部首相署進行研討 擬短中長期恢複經濟藍圖

慕尤丁說，政府正研討恢複國家經濟的方法，並已指示財政部、經濟策劃單位及首相署擬定短、中及長期的恢複經濟發展藍圖。

“由於行管令將進一步延長，因此，政府也在研究逐步恢複經濟的措施，以確保在行管令解除後，我國經濟活動能快速複原。”

“而目前的重點是鑒定可以通過短期及中期刺激經濟成長的方式，我們也將鼓動國人和投資者的信心，以振興國家經濟。”

“這些計劃舉措包括建立人民的能力和技能，促進國內開銷，增強包括中小企業領域的能力，以及創造更積極的投資環境。”

政府或允受困家鄉者返城 所發准證只限一次使用

幕尤丁披露，政府正在探討允許受困在家鄉的民眾回到都市。

“這項准證只限於一次使用，且是適用於政府宣布首階段行動管制令前就受困在家鄉的民眾。”

他說，由於有意從家鄉返回都市的民眾的人數龐大，因此，政府目前正在收集數據，以擬定一個最佳的方案，以便讓受困在家鄉的民眾回到都市。

“民眾可通過網絡向警方提出申請，或親臨警局提出申請。”

他指出，此舉是為了讓警方安排民眾的上路時間，以避免民眾同時上路而出現交通擁擠的情況。

他強調，民眾在返回都市前，也必須確保身體處於健康且沒有任何染病的症狀。

“政府將在近期內宣布更多細節。”

此外，他也一再重申，政府目前僅是為原有的規定略為松綁一些，而這並不意味著行動管制令已經解除。

“政府將確保這兩項‘松綁’措施不會對過去抗疫的努力造成任何影嚮。”

沒運動沒旅行換來安全 我國成冠病康復率最高國之一

慕尤丁說，今年的齋戒月對穆斯林來說，是極為特別的一年。

“穆斯林在齋戒月期間禁食、抗拒欲望、淨化心靈，期待真主喜悅，而當齋戒月接近尾聲，奉行齋戒的穆斯林也完成齋戒義務，擺脫罪惡和慶祝勝利。”

他指出，在過去的一個月內，全國上下都在和冠病疫情抗爭，就如穆斯林正在奉行齋戒月，必須抵抗欲望，並經历著一場測試耐力和考驗的過程。

“我們不能做自己喜歡的事，我們不能出門、不能和友人出外看電影、不能去旅行，不能到喜歡的餐館用餐。”

“對於那些愛好運動者來說，他們可能已有好一陣子沒有打羽毛球、玩保齡球、跑步、騎腳踏車。你只是留在家中，這是‘聖戰’（berjihad），也是偉大的犧牲。”

“然而，這些犧牲所帶來的都是成果，就是讓自己和家人能受到保護，免於受到冠病感染。其次，你也拯救了他人免受到感染，再者，你們都為防止冠病傳播作出努力，所以你們都是社會和國家的貢獻者。”

他披露，冠病確診病例已顯著減少，從之前的每天百多宗減少至現在的每天雙位數，這都得歸功於前線人員所作出的努力，以及每一位國人給予配合及遵守行管令，才能讓國家在最大程度上減少病例，並且防止冠病繼續蔓延。

“就連出院人數也明顯增加，截至目前為止，累計康復人數已達3542名或63.2%。”

“我希望憑藉著各方的祝福和所給予的治療，會有更多康復的患者能出院，並能恢複日常生活。我必須再次感謝，我國也是全球冠病康復率最高的國家之一。”