到清真寺祈禱 6穆斯林各罰款800

（江沙23日訊）任何人違法就要接受懲罰！沙容冷巴6名穆斯林於行管期間前往清真寺祈禱，結果今日被帶上推事庭時認罪，每人遭罰800令吉，若無法繳付則以監禁1個月替代。

這6名冥頑不靈者分別為阿末安努亞、米爾哈山、莫哈末沙查里、嘉米蘭、朱比爾及阿茲曼。被告年齡介於21至76歲，大部分人都超過60歲，當中3人還是慢性疾病患者，以致警方案發當天要跑到他們的住家拿治療糖尿病的胰島素等藥物，以免病患在扣留室病發。

警方之前曾前往清真寺勸導信徒不要進行群聚活動，甚至警區主任也親自勸導，可是他們就是冥頑不靈，結果全被扣留查辦。

根據案情，警方及宗教局官員在4月16日晚上約8時40分前往該地點的清真寺，發現有人在聚在里頭，因此將這些人扣留查辦。經過調查，有關人士沒有獲得宗教局準許在清真寺內集體祈禱，因而觸犯2020年防範及控制傳染病條例（疫區內措施）第3條文，並可在同一法令第11（1）條文下被控。一旦罪成，可罰不超過1000令吉，或不超過6個月監禁，或兩者兼施。

當時清真寺傳教士有給予勸告，可是被告就是不聽繼續進行集體祈禱。

法律援助局律師努魯哈妮絲為6名被告求情時說，大部分被告都已經上了年紀，且收入有限只從事甘榜農務，有者需要洗腎，有者患有糖尿病及高血壓，全部被告都沒有犯罪記錄，況且他們都已經承認有罪節省法庭審訊時間，希望法官能考慮這些情況。

她指出，案發時清真寺也沒有上鎖可自由出入，祈禱本來就是神聖的事，如果清真寺已經上鎖被告還是要硬闖進去，那就是被告犯錯。看在被告年紀不小且擁有多種疾病，她懇求法官只判處被告罰款。

副檢察司哈斯玉坦蒂則認為，行管的目的就是要遏制冠病傳播，被告年紀已不輕，萬一自己染上冠病，他們的親人由誰去照顧，況且有的被告還需要照顧年邁母親。

她強調，行管令的目的並不是要限制信徒祈禱，而是為了民眾的健康著想才限制行動自由而已。民眾必須三思，一旦確診染上冠病，患者將直接被送去醫院治療，親人是完全不獲準陪同見面的。她希望法官判處適當刑法，警惕社會。

法官羅海達宣讀判詞說，媒體之前已經鋪天蓋地報導冠病新聞，被告不可能不懂這回事。至於清真寺有沒有上鎖或有沒有圍籬笆，都不能當作合理借口。被告患有糖尿病或需要洗腎，都是屬於高風險一群。總之，全國人民都必須遵守行管令。