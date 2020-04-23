劉鎮東：效仿澳洲 臉書谷歌應付費大馬媒體

（八打靈再也23日訊）行動黨柔州主席劉鎮東認為，我國應該效仿澳洲，強制規定臉書與谷歌為新聞內容付費給媒體機構。

他表示，這是為了讓我國擁有獨立的媒體機構，而不是由公帑或大型商業利益集團所運營的媒體機構。

他說，由臉書與谷歌付費可以確保媒體機構有穩定的收入來源，進而能持續為社會創造有深度的新聞內容。

劉鎮東周二因為國內知名財經日報《The Edge財經日報》宣佈停刊一事，在臉書上發表這項建議。

“這或許會開辟一項嶄新的議題，讓公眾進一步去辯論和討論，我們應該鼓勵更自由廣闊的思想碰撞空間，以便培力更多馬來西亞公民在民主進程中扮演更重要角色。”

他指出，當他還是國防部副部長時常常在辦公室閱讀《The Edge財經日報》，在喜來登政變後改為訂閱該報的電子版，碰巧在周二時到報攤購買了一份《The Edge財經日報》，殊不知這就是歷史性的最終印刷版。

他說，隨著我們越來越習慣在網上閱讀新聞，紙本日報變得越來越難以維持，因為它們不像數碼新聞那樣迅速和即時，但要進行深入分析也不容易。

“《The Edge周刊》仍然做得不錯，無可否認，我們仍然需要新聞和分析來引導我們去了解這個世界，只是新聞報道的形式可能有所改變。”

4月21日，彭博社報導，澳洲政府自稱是全球第一個相關行為準測，將強制社交媒體谷歌和臉書刊載澳洲媒體的新聞時，必須付費。

澳洲財長弗呂登貝格稱，澳洲競爭與消費者委員會（ACCC）去年7月已經發表草案，要求數碼平台轉載新聞時，需向新聞業界繳付合理補償金。

他表示，澳洲政府很明白，要迫使科技業者為新聞內容付費其實並不容易，法國和西班牙都試過，但都沒有成功。