2被姦蒙女及3友人 2議員促警放人

（八打靈再也23日訊）八打靈再也區國會議員瑪麗亞陳和甘榜東姑區州議員林怡威敦促警方釋放2名被指遭警長強姦的蒙古女郎，並援引《告密者保護法令》為2人提供庇護。

瑪麗亞陳和林怡威於今日發表的聯合聲明，也促請警方釋放為2名蒙古女郎提供援助的3名女性友人。

她們說，律師公會及18個非政府組織已提出疑問，為何援引《反販賣人口及反販運移民法令》調查此案，而不是《告密者保護法令》？

“《告密者保護法令》將阻止5名女子以任何形式被拘留，也可避免不必要對她們的移民身份進行審問。”

她們認為，如果繼續援引《反販賣人口及反販運移民法令》調查此案，會偏離主要罪行的焦點，即強姦。

因此，她們促請將《反販賣人口及反販運移民法令》下的臨時保護令擱置一旁，並釋放5名女子。

重點應調查及控強姦犯

“重點應該放在強姦調查，同時即刻提控強姦犯。”

“我們看到，涉案的警長已經獲釋。如果涉案的警長可以被釋放，受害者和告密者也應該獲得相同的待遇。”

瑪麗亞陳和林怡威說，考慮到3月份國際婦女節及4月份性侵犯與預防月活動，政府當務之急是必須透明且不遺餘力地調查此案。

“在行動管制令期間，人們對警方的態度是正面的，許多市民很感激警方日曬雨淋努力巡邏及設路障。”

她們指出，有鑒於行管令“一車一人”的規定，以致有更多女性單獨出門。

“雖然現在有更多的男性到超市購物，但不能忽略的是單親媽媽，她們除了要工作之外，還要照顧父母。”

無論如何，她們感謝前線執勤的警員，讓女性和弱勢群體，在無懼被騷擾的情況下，可以安全出門。