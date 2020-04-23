27日起須入境準證 馬勞趕著離開獅城

（新山23日訊）回國又多一個“關卡”！繼本月3日起政府實施強制所有從國外返馬國人需直接送往隔離中心14天的政策後，新柔長堤新山關卡今日再現“人龍”。

據了解，從新加坡返馬的人潮大增，或與大馬駐新加坡最高專員署發出的通告有關。

根據通告，由本月27日起，凡通過陸路從新加坡回國的大馬公民，必須在回國兩天前向大馬駐新加坡最高專員署提出申請，以獲取入境許可證。

通告也提醒，申請者可透過電郵方式，將個人資料等發送至最高專員署，隨後就等待當局的回複，而複函將包含一組號碼，申請者只需複印或直接截屏，到了新山關卡時向移民局官員展示電郵內容即可順利通關。

確診攀升擔憂健康

相信是基於回國又多了一個“關卡”，即返國者要預先申請入境許可證，不少早前逗留在新加坡的國人為此下定決心趕在這個關口前提早回國，省卻辦理手續的麻煩。

加之近來新加坡本土的確診病例持續攀升，國人顧及健康而選擇回國。

新加坡政府跨部門工作小組早前已決定將病毒阻斷措施延至6月1日，在加強管制的同時，當地提供非必要服務的工作場所也必須關閉，這意味著一些國人在新加坡的工作也受到影嚮，或許當中有人考慮到留在新加坡花費更大，不如回到大馬，再進一步觀望局勢的發展。

今日，在各個與馬新課題相關的臉書網頁已上載大馬駐新加坡最高專員署的通告，一些網民將自己卡在新山關卡人龍中的照片上載至臉書，只見照片中的人龍從新山關卡蘇丹依斯幹達大廈（BSI）的建築物內排到建築物外，有者相信是不堪等待的時間太長，只好讓行李“排隊”，自己則到一旁坐等輪候。

一些在現場的網民則留言提到，從移民局官員口中聽到人數已經破千；有者則指出，27日開始就要申請入境許可證才可入境。

阻斷措施延長 工作受影嚮

士都蘭區州議員曾笳恩指出，他相信新山關卡再現人潮與大馬駐新加坡最高專員署的宣布不無關系，加上新加坡政府的阻斷措施延至6月1日，許多國人在當地暫無工可開，因此決定回國。

他坦言，這幾天他接獲許多來電，大多是詢問回國的手續及情況，顯見很多留在新加坡的國人極想要回來。

盼恢複公巴服務

曾笳恩表示，申請入境許可證的措施或與政府有意管制返馬人潮有關，針對這點，他希望我國交通部能與新加坡交通部合作，在這個非常時期能恢複部分公共巴士的服務，以方便國人乘坐巴士抵達新山關卡，而非拖著行李從長堤一方徒步幾公里來到另一方。

“對於老人、小孩和孕婦，要走回來不是一件容易的事。”

他說，當局可從入境許可的申請掌握返國的人數，因此可事先安排可載送這批人的巴士或制定巴士趟次，以體恤一些不便人士。

曾笳恩早前曾經協助欲從新加坡返國的孕婦回馬，他說，他能做的十分有限，若交通部考慮恢複巴士服務，這樣會更好。

另外，針對新山關卡再現人潮的情況，截至下午截稿時，柔佛州移民局局長峇哈魯丁尚未針對提問回複。