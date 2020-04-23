展延繳公積金 僱主即起可申請

（吉隆坡23日訊）即日起，僱主可以通過公積金局官網申請“新冠肺炎疫情期間援助僱主計劃”（e-CAP），展延與重組僱主於4月至6月份為員工繳納的公積金（員工3月至5月的薪資）。

公積金局在臉書公佈申請詳情的貼文中指出，這項計劃允許符合資格的僱主申請展延與重組4月至6月的公積金繳納，但最多可以展延3個月，並必須每個月提出申請。

僱主的申請一旦獲准，可以減少或可以減免支付延遲繳納費用（Caj Lewat Bayar），惟必須支付繳納部分的累計利息（dividen terakru）。

公積金局表示，基於疫情導致經商環境艱難，更令面對財務問題的企業難以繼續營運，而e-CAP計劃將讓符合資格的中小型企業可以改善現金流問題，得以繼續經營，保住員工的工作。

“新冠肺炎疫情期間援助僱主計劃”（e-CAP）Q&A

1.什麼是疫情期間援助僱主計劃（e-CAP）？

僱主即日起可以通過網上申請這項計劃，展延與重組4月至6月份必須為員工繳納的公積金繳納（員工3月至5月的薪資）。

2.何者有資格申請？

有意申請的中小型企業僱主必須具備以下條件：

．擁有並僱用200名或以下的員工。

．已經於2月繳納了1月薪資的所有公積金（僱主和員工部分）

．確保繳納員工部分的公積金（4月至6月份）

3.僱主應該如何申請？

這項計劃允許符合資格的僱主申請展延與重組4月至6月的公積金繳納，最多可以展延3個月。

4.第三題的例子

假設阿九是一名菜販，僱用兩名員工，分別是姬雅和馬蓮，他的生意深受疫情影嚮。

他需要繳納兩名員工3月至5月薪資的公積金，他可以申請展延繳納，並將會面對以下情況：

．員工部分的繳納不包括在這項重組計劃中

．公積金局不會採取任何法律行動對付阿九，因為阿九已經申請展延繳納僱主部分的公積金

．一旦申請獲準，他可以減少或者可以減免支付延遲繳納費用

．阿九必須支付繳納部分的累計利息。

5.為何公積金局徵收延遲繳納費用及累計利息？

這是因為每一項展延的繳納必須徵收延遲繳納費用及累計利息。

延遲繳納費用是向沒有按時繳納的僱主徵收的費用；而（根據繳納率計算的）累計利息則是匯入會員的戶頭，確保會員不會蒙受損失。

6.我有興趣申請，如何申請？

公積金局從4月23日開始接受申請，如果您符合資格（如第二題所述），即可通過登入官網的i-Akaun（僱主），每月提出申請。

此舉是為了確保之情員工部分和僱主部分的公積金繳納已經安排妥善。

7.我可以如何申請重組繳納？

您可以通過以下管道提出分期付款的申請：

．公積金局官網（https://www.kwsp.gov.my/ms/home）的i-Akaun（僱主）

．公積金局櫃台

．公積金局委任的銀行櫃台

8.新公司可以申請這項計劃嗎？

這項計劃僅限於讓已經向公積金局登記的僱主申請。

9.重組每月繳納公積金包括僱主須每月繳納的法定繳納金嗎？

重組計劃不包括法定繳納金。法定繳納金必須分開支付。

10.如果我想在重組計劃結束前停止進行這項計劃，該如何呢？

如果想中途停止，必須全額繳納公積金。

11.如果我無法遵守已經獲準的重組計劃，將會面對什麼後果？

公積金局有權採取相關的法律行動。

12.我可以延長重組計劃嗎？

這項e-CAP計劃僅提供4月至6月份的公積金繳納，所有公積金必須於今年12月30日之前繳納。

13.我可以提前申請嗎？

這項計劃沒有提供提前申請，您可以聯系僱主咨詢服務的官員以取得詳情。