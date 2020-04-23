加入英國團隊 大馬醫生參與研發疫苗

（布城23日訊）大馬籍外科醫生阿瑪麗娜巴克里加入帝國理工大學的一個團隊，以研發冠病疫苗。

這個小組在該大學的國家健康研究所（NIHR）進行疫苗試驗。

阿瑪麗娜在推特貼文道，英國第一項疫苗試驗已在由卡特里娜波洛克醫生領導的帝國理工大學的國家健康研究所的臨床研究機構啟動。

“我將在接下來的幾週內招募健康的志願者並給他們接種疫苗。”

“這是與牛津大學的一項合作研究，帝國和牛津都在測試相同的疫苗，多中心隨機對照試驗。”

將招募志願者種疫苗

根據帝國理工學院的網站，英國政府已提供了2250萬英鎊給該學院，以加快疫苗的研發。

文章指出，由羅賓沙托克教授領導的團隊獲得政府的這項財援，而牛津大學也額外獲得2000萬英鎊的注資。

英國衛生部長馬特漢考克也透過本身推特宣布了該疫苗的試驗。

“第一項人體疫苗試驗於週四（英國時間）在英國展開。”

他在推文中說：“我們為牛津和帝國理工學院的兩個英國領先疫苗團隊提供了實現這一目標所需的全部支持。”

在大馬，衛生部已被選為參加世界衛生組織團結試驗的國家之一。

衛生總監拿督諾希山指出，這項試驗是一項國際努力，目的是測試對治療冠病的藥物組合。

“由世衛在全球協調的這項研究是為了收集數據並比較包含瑞姆昔韋（Remdesivir）、洛匹那韋／利托那韋（Lopinavir/Ritonavir）、羥氯奎寧（hydroxychloroquine）、幹擾素β（interferon beta）和氯奎寧（Chloroquine）藥物的安全性和有效性。”

全球目前仍未成功研發對抗冠病的疫苗。