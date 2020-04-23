獲派米油面粉如何煮？ 疫區居民求食譜

（吉隆坡23日訊）因加強行動管制令而全面封鎖已逾3天的斯里慕尼花園居民昨天終於收到來自社會福利局的物資，可是居民在等待和排隊後領取到的食品僅是米、面粉和食油，著實令一些民眾感到不知如何是好，可同時也有人積極面對窘境，在臉書發帖尋求僅利用這3種食材的食譜，還獲得許多煮婦熱烈回應。

一名臉書用戶Long Tan在“士拉央新吹水站”臉書發帖，聲稱他並非疫區居民，但見當地居民收到的基礎物資後不知如何利用，他認為一個人可能想不到辦法，但可以集思廣益，因此發帖收集食譜意見，希望能幫助疫區居民解決吃食的難題。

不少煮婦在臉書看到Long Tan發貼後，拿出“終極食譜”分享各種食物做法和照片，包括炸米飯球、蒜香鍋巴、蒜蓉炒飯、煎面粉糕、湯面，若家中有雞蛋、香菇、媽蜜醬和老乾媽醬等配料和醬料，也可搭配油飯或清粥食用，為每一餐增添滋味。

鄰里培養互助精神

其中一名網民劉慧倩說，她家中曾經遭遇大水災時，她學得的煮食方式，可讓一家人度過難關，即利用面粉作成面條，湯水加油鹽調味煮出湯面，再搭配炸米飯球，增添食物口感之餘更耐飽，小孩也比較能入口；老人則食用面湯或清粥，先挨過這段時間。

據知，Batu View花園的居民今早才收到這3樣物資，預料各個受影嚮的封鎖區域還會有新一輪物資派發。

此外，眾多網民在看到疫區民眾面對糧食問題時都紛紛表達同情，也有不少人鼓勵疫區民眾“頂住”，並相信由於疫區範圍廣，物資分派的問題相信可待改善。

除此，斯里慕尼花園居民也發揮敦親睦鄰的精神，譬如家中沒有煤氣鍋爐的居民，在鄰居幫助下得以解決煮食問題，溫飽肚子；也有居民分工合作，一家負責用電飯煲煮飯，一家負責拿鍋鏟炒飯，在疫情蔓延時培養起互助友愛的鄰里關系，不失為一分收獲。