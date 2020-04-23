齋戒月2領域延長營運 巴剎6am至2pm 公交4pm至10pm

（布城23日訊）國防部長拿督斯里依斯邁沙比里強調，政府只允許坐困家鄉的國人重返吉隆坡或其他城市工作的要求，并沒有允許國人返鄉。

他說，許多人對報備返回首都的政策感到混淆，包括住在城市的子民以為可以回鄉，但政府從來沒有改變決策，繼續禁止人們返鄉。

盡管如此，他說，政府需要研究向警方報備及提出申請的數据，尚未拍板定案。

他今日在例常記者會，針對上述政策是否包括首都往來家鄉的申請，作出澄清。

他相信報備重回首都上班的數据，最快會在5月1日有結果，不過，落實与否最終仍需交由衛生部、警方和國家安全理事會商議定奪，再制定加以落實的標准作業程序。

他說，政府可以安排學生乘搭巴士返鄉，反觀要返鄉的一般公眾，主要是自備交通，甚至出現一輛汽車有5個人而違反管制令的情況。

“我們只是宣布，允許他們先報備，還有透過線上提出申請，以便我們能掌握清楚的數据，到底有多少人要返回吉隆坡或其他城市工作。

報備掌握數据

“一旦掌握清楚的訊息，我們會交由衛生部、警方和國安會商討，才決定是否可以（推行），如果可以，屆時會再制定（落實的）標准作業程序。”

巴剎齋戒月延長營業

配合齋戒月的到來，政府宣布放寬公共交通運行段，從原本的下午5時至晚上10時，提早至下午4時至晚上10時；同時，公共巴剎的營業時段也從清晨6時至中午12時，延長至下午2時。

不過，民眾關心的餐飲及食肆的營業時間，不獲準延長，將維持現有的時段。

國防部高級部長拿督 斯里依斯邁沙比利在宣布這項消息時表示，除了上述兩項寬限之外，齋戒月期間的標準作業程序（SOP）維持與第一、第二及第三階段的行動管制令一樣。

“行管令將持續實行於齋戒月期間，上述兩項方便穆斯林為齋戒月的開齋做準備。”

他說，在以往的齋戒月，公務員也都會獲得提早半小時下班，所以政府允許公共交通一個小時的川行時間，提早至下午4時至晚上10時。

“公共巴剎的營業時間也從凌晨6時至中午12時，增加兩小時，從清晨6時至下午2時，以方便穆斯林為開齋進行採購。”

至於餐飲及食肆的營業時段，依斯邁沙比利說，將維持現有的時段，不獲準延長，以減少民眾的移動。

他說，政府不希望任何人以要外出購買食物為借口而外出。“如果說增加2個小時，你不能想像有多少人會以這個借口外出購買食物，這將增加警軍執法的難度。”

他說，民眾若要購買齋戒月食物，可以提早購買。

商用車可預約驗車

依斯邁沙比里也宣布，為了方便商用車輛通過檢測上路，政府決定，商用車輛可與電腦驗車中心預約驗車。

“我們知道商用車輛需經過電腦驗車中心檢驗，確保安全上路，政府決定，商用車輛需與該中心預約時間進行檢查。”

依斯邁沙比里指出，我國目前有201個隔離中心被使用，目前1萬5880人接受強制隔離。昨日有535名大馬人回國後強制隔離。

他說，自4月3日以來，共有1萬6416名從外國返馬的大馬人接受強制隔離。

下令解決士拉央食物供應

國防部高級部長拿督斯里依斯邁沙比利說，政府指示吉隆坡市政局及社會福利局，務必在今日解決被列為特別行動管制區的吉隆坡士拉央北區（Pusat Bandar Utara）食物供應問題。

事實上，他說，政府一直都在進行派發食物工作，可能疏漏了一些人，才會出現居民在社媒上投訴的情況。

“政府將會承擔在特別管制區里的大馬人所有食物供應費用。我要強調的是，所有人都必須遵守行動管制令，無論你是國民或外國人，或有任何頭銜。”

他也呼籲當局居民，若有其它需求，如購買嬰兒奶粉及尿片等要求，都可聯絡駐守當地的行動中心官員，要求他們代購，因為這些官員全天候在當地駐守。

“同樣的，如果你要購買任何東西，請向駐守在行動中心的官員提出要求，每個加強管制區都有行動中心，居民可向駐守官員求助。”

他說，警方將會追捕從特別管制區里“逃脫”的居民，而這也是政府在決定封鎖特別管制區前，不事先宣布，在封鎖後才由他宣布的用意。

“從雪蘭莪大廈里逃脫的居民，有2人是冠病患者，政府被逼出動警方去追捕，否則他們會去散播病毒。”

他說，一旦封鎖，衛生官員才能逐一找出受感染者，並將他們送院隔離治療，而警方也會追捕逃脫者。“如果居民有健康問題，政府是允許他們受到照顧的，我呼籲他們向行動中心官員提出要求，那里有福利與衛生官員，請向他們求助。”