發起全球50萬連署 意擬向中國索賠

繼美國密蘇里州向中國政府提告索賠後，意大利消費者權益保護協會表示，考慮在美國法院起訴中國。

協會主席芮恩齊表示，因為意大利的消費者保障法令不完備，他們正在與美國法律公司研究，擬在美國提出訴訟案，讓全世界都可以參與。

意大利非營利組織“歐洲一體”（Oneurope）帶頭發起向中國政府求償的行動，計劃負責人裴洛尼表示，根據國際健康規約，任何國家發生重大流行病疫情，必須在24小時內向世衛組織通報，中國政府沒有做到這一點，因此中國當局該負的責任非常明確。

意大利向中國求償網站昨天上線，裴洛尼表示，網站計劃在4、5月連署，6月訴諸法律行動。他預估參與連署者將超過50萬人，向中國求償金額可能超過1000億歐元（約4719億令吉）。

澳洲促G20關活禽市場 吁世衛成員調查疫情

澳洲總理莫里森呼籲世衛組織所有成員國，支持對新冠肺炎疫情的起源和擴散展開獨立調查，指這個是責任，也是義務。

他說，“在病毒問題上，我們希望世界變得更加安全...我希望其他所有國家，不管是中國或者其他任何國家，都將此作為目標。”

澳洲農業部長利特爾普勞德說，出售野生動物的活禽市場存在風險，對農業和公眾健康構成重大威脅，他已經要求20國集團（G20）成員國支持關閉這類活禽市場。

新冠病毒相信去年底最先在中國湖北省武漢市華南海鮮市場出現。美國國務卿蓬佩奧說，由於有市場內非法出售的野生動物和人畜共患的病毒有密切關連，已要求中國永久關閉這類市場。