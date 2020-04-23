全球死亡人數破18萬 病毒短期不會消失

（日內瓦23日訊）新冠肺炎疫情持續肆虐，全球累計263萬宗確診病例，其中18.4萬人病歿。世界衛生組織（WHO）總幹事譚德塞表示，新冠病毒會存在一段很長時間，坦言世界已經很難返回以前的運作，民眾都要適應新常態，過更健康及更安全的生活。

他說，雖然曾經是疫情中心的西歐現時情況已趨於平穩，但東歐、非洲及拉丁美洲的疫情仍令人擔心，仍有很長的一段抗疫路要走，不容犯錯。

他表示，大多數國家仍處於疾病傳播流行的早期階段，一些在早期受到大流行影響的國家現在又開始看到病例重新抬頭，“我們還有很長的路要走，這種病毒將在我們身邊長期存在。”

否認太遲宣佈大流行

對於外界批評世衛組織應對遲緩，譚德塞否認3月11日才宣布全球大流行是太遲，並指在1月30日宣布將新冠肺炎列為國際公共衛生緊急事件，是適當的時機。他說，國際公共衛生緊急事件已經是當時世衛可以宣布的最高級別緊急狀況，而其時在中國以外只有82宗確診病例，且沒有死亡個案，時間已經“足夠全世界應對”。

譚德塞在記者會上再次回應美國撤回資助，他希望美國相信資助世衛是重要的投資，不單是幫助其他國家，同時也是幫助美國自己保持安全。

冀美重新考慮資助

針對媒體提問是否會下台，譚德塞說，他與同事不分晝夜工作，在擔任世衛總幹事近3年中一直非常努力工作，未來他也將日以繼夜工作，關注病毒全球大流行和拯救生命，專注改變這個組織。譚德塞在最後不斷重覆強調“saving lives”（拯救生命）2字，指自己專注在拯救生命，沒有時間在意其他的事。

相信遭人類傳染 美首傳寵物貓染疫

美國紐約州有2隻貓確診感染新冠病毒，是美國首次有寵物確診。

美國疾控中心表示，2隻貓都有輕微的呼吸道病徵，目前情況良好，相信能康復，調查反映牠們被染病的主人或社區中的確診患者傳染。其中一隻貓的主人，有家人曾患上呼吸道疾病，但並非確診患者，這隻貓不時外出，有可能與確診患者有接觸而染病，另一隻貓的主人則是確診患者。疾控中心表示，無證據顯示寵物會將病毒傳給人類，在疫情下，主人應避免讓寵物與外界接觸，確診患者盡可能不要接觸寵物。

動物園再有7虎獅染疫

另外，早前有老虎確診的紐約布朗克斯動物園，再有7隻大型貓科動物對新冠病毒呈陽性反應，分別為4隻老虎和3隻非洲獅，當中一隻老虎並沒有表現任何症狀。動物園至今8隻確診的動物均表現正常，食慾良好。園方相信牠們是被工作人員傳染，但未知具體情況。這座動物園3月中起已關閉。

德國疫苗准臨床試驗

繼中國、美國及英國後，德國也批准進行新冠病毒疫苗的臨床試驗，是第4個展開人體測試的國家。

這個疫苗由德國生物科技公司BioNTech和美國制藥公司輝瑞聯手研發，第一階段將在200個年齡介於18到55歲的健康人士身上進行測試。第二階段測試則會包含患病率高的人士。2家公司也計劃在得到美國監管當局批准後，在當地展開疫苗測試。

反對特朗普建議 美疫苗專家遭革職

美國總統特朗普多度在公開場合大力鼓吹抗瘧疾藥物“羥氯奎寧”，作為治療新冠肺炎的特效藥，但不斷有專家提出質疑。美國負責研發病毒疫苗的生物醫學高級研究局主管布萊特（圖）表示，他因為反對這種療法而遭調職，轉任國家衛生研究院較次級職位。

布萊特發表聲明，指特朗普推介使用“羥氯奎寧”作為特效藥，顯然缺乏科學價值，他被調職顯然與他拒絕聽從誤判指令有直接聯繫。早前公布的一項研究結果顯示，“羥氯奎寧”對新冠病毒的一般治療並無效益，並與死亡病例增加有關。

布萊特將要求衛生部監察長就事件進行內部調查。其代表律師要求在調查有結果前，容許布萊特繼續原有職務。

韓女嬰出生27天染疫 病毒排出量達母親100倍

韓聯社報導，一名出生僅27天的女嬰與母親一同確診，成為韓國最年幼確診者，女嬰排出病毒量卻達到母親的100倍，首爾大醫院兒童及青少年科醫療團隊推測是因為新生兒免疫系統尚未成熟，面對病毒較脆弱，並透過國際學術期刊《臨床傳染病》發表研究結果。

據報，女嬰入院時僅有37.6度輕微發燒及有鼻塞症狀，一日後體溫上升至38.4度，並持續高燒2天，偶有嘔吐和咳嗽，但無出現呼吸困難，胸腔X光檢查狀況良好。鑑於女嬰年幼，醫護人員沒為女嬰使用抗菌藥或抗病毒藥物，僅餵食母乳增重，而女嬰病情慢慢好轉，最後康復與母親一同出院。

無服藥物 靠母乳痊癒

研究發現，女嬰症狀最嚴重時，她的呼吸道及排泄物測出的病毒量，最高曾達到母親100倍以上，大小便和唾液也對病毒檢驗呈陽性。整個治療過程中，女嬰在沒服用任何特別藥物下，幾乎僅靠母乳痊癒。