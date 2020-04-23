州政府將助房地產業 確保檳民有能力買屋

（檳城23日訊）新冠肺炎疫情打亂了一切，發展商與購屋者也受影響；檳州地方政府委員會主席佳日星將在近期宣佈一項行動計劃，以協助州內房地產業，並確保人民繼續有能力購買房屋。

佳日星說，過去10年，州政府努力發展可負擔房屋，但受新冠疫情影響，打擊了購屋者的購買力，為此他將向州政府提呈一項行動計劃，來解決這個問題，並會在近期內宣佈。

昨日行政議員會議上，也針對疫情帶來的衝擊，建議州政府對檳城2030願景及檳州2030年結構發展藍圖內的項目進行檢討，一些發展項目需優先進行或特別重視，如數碼智能城市發展計劃。

佳日星也說，檳威兩地的管制令遵守率分別達99.35%及99.25%，而檳城至今已8天無出現新確診，這是全檳人民合作配合的成效，也感謝檳威市政廳人員每日從早到夜進行清潔及執法工作。

“但我們不能因此鬆懈，因為抗疫戰還未結束，有新聞報導管制令第三階段之後很有可能再延長，很多民眾的反映也是希望如此，呼吁檳民屆時繼續遵守管制令，州政府也會嚴厲看待此事。”

討論齋戒月食店營業時間

佳日星也說，檳州安全理事會今日將討論是否配合齋戒月，調整州內飲食業者的營業時間。

佳日星今日召開記者會後，頒發齋戒月援助品及口罩予大英義學園區人民，出席者包括日落洞國會議員雷爾、檳島市長拿督尤端祥及秘書拿督安南。