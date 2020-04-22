里卡士體育館改造 亞庇方艙醫院料週一啟用

（亞庇22日訊）里卡士室內體育館改造為亞庇伊麗莎白女皇醫院附屬方艙醫院及隔離中心的工程即將完工，預計週一將能投入運作。

沙巴首長拿督斯里沙菲益阿達今日強調，目前沙巴州的冠病情況雖有所好轉，確認病患減少，但州政府不能掉以輕心，依然需要未雨綢繆。

他說，州政府擔憂在管制令解除後，民眾因相互接觸的機會增加，會造成冠病傳染及確診增加，才決定要增加更多隔離中心和設立方艙醫院。

“除了里卡士室內體育館外，我們也鑑定多個地點，包括沙巴國際會展中心的會展廳、州政府建築物及酒店等，若有需要，將可成為後備隔離中心。”

沙菲益是在今日前往里卡士室內體育館，視察該體育館改造成方艙隔離醫院的進展後，在記者會上這麼表示。

他也指出，他是在2至3週前提出相關改造的建議，相關工程已在上週五開始進行，預計本週內將能完工，並在下週起投入運作。

他補充，州政府也會協助解決須在體育館內值勤的醫護人員的住宿等問題，好讓他們能更專心及安心的治療病患。

陪同視察的還包括州衛生及人民福祉部長拿督潘明豐、州青年及體育部長馮晉哲、沙巴州秘書拿督沙法烏東、沙巴警察總監拿督再尼及沙巴衛生局總監拿督克里斯丁娜等。

該附屬的方艙醫院及隔離中心可容納180個床位，以類似展銷會攤位的模式搭建，每間“單間”可容納兩人，備有照明及電線插座，亦會為隔離者提供網絡服務。

這些“單間”的“門口”備有布簾可供隔離者拉上，照顧到他們的隱私，惟該“單間”沒有“封頂”，以方便醫護人員從高觀察，減少個人防護設備的使用。

當局同樣也改善體育館內的廁所等設施，也會安排執法人員在體育館外駐守，不允許民眾與入住的病患有接觸，以免疫情繼續擴散。

此外，克里斯丁娜也指出，州衛生局會把確診但沒有症狀，或病情較為輕微的病患轉移到方艙醫院繼續接受治療。

她指出，該局也會安排已有抗體或痊癒，但仍需繼續隔離觀察的病患入住該隔離中心，以把醫院病床讓予重症及有需要者。

她補充，該會會繼續針對特定目標群體及疫情嚴重的地區進行篩測及採取樣本檢測，確保疫情受到控制。