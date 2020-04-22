國能動畫講解 一張圖秒懂 電費扣多少

（八打靈再也22日訊）如何計算關懷人民振興經濟配套（Prihatin）下的電費折扣？民眾可觀看國能發佈的短片，從中了解有關的計算法。

國能今日在推特推文，並附上一段2分鐘15秒的動畫短片，通過向凱雅大嬸（Mak Cik Kiah）講解電費50%折扣的計算法，籍此讓民眾了解當中的折扣計算法。

民眾也可瀏覽http://tnb.com.my/prihatin 了解更多詳情。

短片一開始，凱雅大嬸詢問國能職員是否可以教導她如何計算電費折扣。

國能人員回答，指政府已宣布有關的電費折扣從4月1日開始。

短片接著展示一個表，關於2020年4月1日至2020年9月30日的電費折扣，分別是43令吉60仙及以下的獲得50%折扣；43令吉70仙至77令吉的獲得25%折扣；77令吉10仙至231令吉80仙的獲得15%折扣；以及231令吉90仙及以上的獲得2%折扣。

國能職員舉例，4月份的電費單顯示的總用電量為186千瓦小時（kWh），長達31天，從2020年3月8日至2020年4月7日；每日使用量為186kWh除以31天，即相等於每日6kWh；

費率（kadar tarif）每kWh為21.8仙。

根據折扣按比例計算，4月1日至7日，折扣前的電費計算是7天乘以6kWh，相等於42kWh乘以21.8仙，即相等於9令吉16仙。

在經過50%折扣後，即50%乘以9令吉16仙，相等於4令吉58仙。

至於3月份的使用量則是24天（3月8日至3月31日）乘以6kwh，即相等於144kWh。

之後144kWh乘以21.8仙，即相等於31令吉39仙。

因此，2020年3月8日至2020年4月7日的總電費為31令吉39仙+4令吉58仙，相等於35令吉97仙（折扣後）。

折扣前的電費為31令吉39仙加上9令吉16仙，相等於40令吉55仙。

國能職員表示，從4月份至9月份的電費單，如果每月用電量維持在200kWh以下，凱雅大嬸將享有全額50%折扣。

至於10月份的電費，也是根據比例計算；9月8日至9月30日（23天）。

同時，民眾也受促在行動管制令期間，節省用電。