前線治病受感染 武漢黑臉醫生好多了

（北京22日訊）在中國新冠肺炎疫情最嚴重的武漢，早前網絡流傳照片有兩名前線醫生染疫經搶救後，全身皮膚發黑，尤以臉部為甚，猶如“黑人”一樣。近日，中國媒體《央視》播出採訪其中一名染疫醫生易凡受訪的片段，皮膚的顏色明顯改善不少，有網民留言：“白了不少，早日康復”。



據報，今年1月份，武漢市中心醫院的兩位醫生：易凡和胡衛峰，在工作中被感染，經過兩個多月的救治，終於被搶救回來，目前他們的病情在一天天好轉，身體在一步步恢復。在救治過程中，他們兩人面容變黑引發各界關注。如今，易凡醫生已經病情已經大為好轉，並接受了央視採訪。



易凡醫生表示，基本上恢復，在床上運動基本上跟正常差不多，可能就是下地活動還差一點，呼吸基本上都很順暢，然後所有的管道都已經被撤掉了，也沒有輸液，就是一些口服藥，然後每天康復師，康復醫生會過來幫我康復，已經可以下來慢慢的在床邊走動了，但體力還差一點。說句實話，在初期，特別是對新冠肺炎有一定的了解後，心理的恐懼還是有的，且經常做噩夢，都是大夫護士在旁邊安慰他，還需要一些心理治療。



被問及出院以後最想做甚麼，易凡回答說很想去北京，首先是去見見照顧我的這些醫生還有護士們，感謝他們，這是最想的。



易凡又表示從自身來說，這個病，特別在早期的傳染性很強，還有一個就是治療一定要提前一點，不要拖，拖到最後可能處於重症。“我可能就是拖了一點點，早期的治療沒有那麼積極。那個時候對這個病的認識沒有那麼全，可能幾乎就是流感的那種治療方法來做的，不夠重視。”



網民對易凡醫生露面的回應：“看臉色慢慢開始恢復了”、“白了不少，但說話還不大順”、“劫後重生”、“把全部的祝福給你的健康”。

光明日報