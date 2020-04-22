斯里慕尼花園遭封鎖 居民缺糧3天

（吉隆坡22日讯）斯里慕斯里慕尼花園遭封鎖尼花园被列入加强行动管制区已经3天，住在第二期公寓的国家体育代表队苏为庆（登楼健将，26岁）说，政府尚未安排派送食物，当地居民已按捺不住烦躁的情绪，怨声载道。

他指出，福利局官員昨日聯絡身為居民協會代表的母親，索取本地住戶的資料和住家單位後，迄今沒再聯絡她。至目前，沒有政府人員派送物資，也沒有接到任何通告。

盼政府關註問題

他說，居民皆憂心忡忡，紛紛向他的母親反映糧食短缺的問題。

為此，蘇為慶希望居民的訴求可以得到政府的關註，盡快解決他們所面對的窘境。

中風老婦2天沒進食 獲鄰里送“粥水”援助

斯里慕尼花園前天淩晨4時突然遭到封鎖，中風老婦獲得熱心援助，目前以米粥水代替牛奶，暫時解決了燃眉之急。

一名女子昨日透過臉書某群組發帖，擔心在家的中風外婆已經2天沒有進食會餓死，頓時引起網民熱議。

據知，這名中風老婦平時是與一名看護同住，家人原打算在前天早上將奶粉和一些糧食送到老婦家，未料抵達組屋外圍才驚悉該區已被封鎖。

這名中風老婦的57歲女兒邱金珠受詢時說，當地一些居民得知母親的慘況後，立即送上白米和餅幹，暫時緩解了情況。

她指出，母親暫時以白米粥果腹，她依然希望能將奶粉送到母親家中。

“前天我們知道當地被封鎖時，負責送糧食的妹妹要求執法人員代送物資卻被拒，屋里的人又不獲準外出，讓我們心急如焚。”

邱金珠非常感激居民守望相助的精神，同時也希望當局理解老婦和當地居民的情況，盡快安排派送食物並且允許在外親友送上物資，好讓居民能安心待在家中接受政府的安排。

將安排企業非政府組織派物資

（布城22日訊）國防部高級部長拿督斯里依斯邁沙比利說，政府已針對士拉央斯里慕尼花園居民投訴沒有獲派糧食一事，安排有意願捐獻的企業和非政府組織發放糧食。

他說，政府將會與這些企業和組織進行協調，以及進行糧食發放，以讓這個在加強行管令區域的民眾獲得糧食供應。

政府是在4月20日，基於出現28人確診及一死亡病例，突如其來的把吉隆坡的士拉央批發公市的周邊地區, 包括斯里慕尼花園等8個地區列為加強行管令區域。

設哨站圍鐵網 軍警嚴密防守

約10名警察和軍人在通往斯里慕尼花園的路段，包括在1/2b路設哨站截查車輛嚴密防守，鐵蒺藜圍網則在組屋樓下和花園路口開始設置，層層圍網使得疫區形同軍事禁區。同時，軍警也禁止民眾的車輛和媒體在疫區外圍逗留，要求駕駛人士直接在交通燈處U轉離開。

據知，新封鎖的8個區域，皆禁止外來食物運送給疫區內的居民；不過，圍網外仍不時可見送餐員停在路邊等待。

另外，大批醫護人員今早進入疫區對居民進行採樣檢測工作，也可見數輛救護車在公寓和組屋區穿行；此外，吉隆坡市政局的卡車也進入疫區，相信運載了物資準備分派給居民。

吉隆坡批發公市的封鎖情況則稍微寬松，毗連批發公市的店屋單位居民一律禁外出和禁接受外來物資，疫區外緣的店屋居民則尚能夠出門走到設置在大路口的軍警哨站，提取外送過來的物品；

此外，從現場可見軍人在疫區邊緣架設臨時瞭望台，並使用望遠鏡查看周邊，據知，此舉是為防範疫區內有人偷溜出去。

居民 無法丟垃圾 糧食不足

自斯里慕尼花園於前天成為第六個被加強行動管制令的地區後，居民代表致函給有關單位，包括冼都警區主任山姆根慕迪、聯邦直轄區部長丹斯里安努亞慕沙及衛生部代表，要求他們關註民生問題，當中包括居民沒有獲得足夠的糧食和無法處理垃圾。

據了解，自斯里慕尼花園被封鎖後，居民無法下樓到垃圾收集站丟垃圾，因為組屋樓下已圍滿鐵絲網，因此居民代表要求政府安排特定時間讓居民下樓丟垃圾，例如每天早上8時至9時30分，或下午4時30分至6時30分，將鐵絲網打開一部分，讓居民能將垃圾丟到垃圾收集站。

目前居民也面對糧食不足的情況，因他們尚未得到衛生部的所有糧食分配，他們僅獲得第三階段的糧食供應，而第一及第二階段的糧食供應尚未得到。對此，居民代表希望有關單位盡快將糧食供應補齊。

針對此事，聯邦直轄區部長丹斯里安努亞慕沙表示會盡快解決居民面對的問題。

依斯邁沙比利是於前日宣布，將對吉隆坡的士拉央北區（Pusat Bandar Utara Selayang）和吉隆坡批發公市的周邊地區，即8個封鎖區域，包括Jalan6/3A,Pusat Bandar Utara、Jalan6/3A和9/3A,Pusat Bandar Utara、Jalan2/3A,Pusat Bandar Utara、Jalan2/3A,Pusat Bandar Utara、斯里慕尼花園（Taman Sri Murni）Fasa 2,Jalan 1/2D、斯里慕尼花園Fasa 1,Jalan 1/2D、斯里慕尼花園Fasa 3,Jalan 1/2B及Taman Batu View和Taman Batu Hampar實施加強行動管制令，從本月20日開始至5月3日。