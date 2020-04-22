助雪隆德士電召司機 納吉花30萬元派物資

（吉隆坡22日訊）鑒於德士和電召車司機在行動管制令期間面對謀生的困境，前首相兼北根區國會議員拿督斯里納吉伸出援手，派發日用品及口罩等雪隆地區的德士和電召車司機。

食物派發活動於今日中午12時至下午2時，在安邦路的中央大廈（Wisma Central）門外進行，為了方便德士及電召車司機領取及避免人群聚集，派發團隊以得來速（DRIVE THRU）方式，將食物援助交到司機的手上。

納吉沒有出席活動，由特別助理傑菲里依布拉欣代表。昨天媒體接獲通知，指納吉會出席並在現場召開記者會。

得來速方式派送

傑菲里依布拉欣說，贊助活動將持續至行管令結束。

他透露，今天派發的贈品有米、糖及食油等，以及最重要的口罩及搓手液。

另外，藍色德士公司（Big Blue Taxi）顧問拿督三蘇巴林說，今天的贈品是由納吉捐獻總共約30萬令吉，共派發420份日用品及口罩。

他說，納吉是通過“Maluapa bossku”臉書粉絲專頁出資，贊助這項活動。

他也呼籲社會賢達人士為有需要的群體，尤其是德士及電召車伸出援手。

“我們公司對德士和電召車司機的協助沒有雙重標準，不管對方駕的是豪華德士、城市德士或Teksim、mycar或Grab，只要有跟公司登記都一律受惠。”

三蘇巴林也透露，下午在布城婦女部還有一場活動，受惠的是200名向藍色德士公司登記的電召車和德士司機。