工地複工每周只能5天 須測體溫下載App追蹤接觸者

（布城22日訊）在行動管制令期間獲準複工的建築承包商或公司，必須在工地為員工提供體溫測量器及篩查他們的健康狀況。

工程部高級部長拿督斯里拿督斯里法迪拉說，在建築工地或施工地點的入口處，員工必須每天測量體溫及篩查是否出現咳嗽、喉嚨痛及呼吸困難的癥狀。

“此外，工地的工作時間規定從上午8時至下午5時30分，一周5天。”

法迪拉於今日召開記者會說，根據標準作業程序，建築承包商及公司必須為員工提供交通、確保維持社交距離，同時把員工人數降至半數以下。

員工人數須減半

其他條件包括鼓勵員工在家完成辦公室工作，例如文書、設計圖及其他相關工作。

法迪拉說，建築承包商及公司也需鑒定一名負責監督守規的工作人員，例如安全及衛生員、工地安全主管或公司持有人。

“每一名員工必須下載手機應用程式MySejahtera，供接觸者追蹤用途。”

法迪拉說，標準作業程序涵括3個層面，分別是在建築工地、員工行動及員工宿舍的預防措施，文件可從國際貿易及工業部網站application.miti.gov.my/daftar及建築工業發展局（CIDB）網站www.cidb.gov.my取得。

他強調，政府將展開監督及執法行動，確保所有獲準複工的公司遵守標準作業程序，沒有一家公司可在沒獲批準的情況下複工。

他說，一旦公司被發現違規，將被採取的行動包括工地即刻停工、在《1988年傳染病預防及控制法令（342法令）》受對付，以及被建築工業發展局援引《1994年馬來西亞建築工業發展局法令（520法令）》採取紀律行動。