1死 103痊癒 增50宗 第6天雙位數

（布城22日訊）衛生部說，我國新冠肺炎疫情截至今日中午12時，新增50起確診病例，連續6天維持雙位數，累計病例達5532，而今日再有103名病患康復出院，累計出院人數達3452人，也就是62.4%的病患已經康復出院。

今日新增1起死亡病例，累計不治人數為93人，死亡病率為1.68%。

衛生部總監拿督諾希山在匯報我國新冠肺炎疫情時表示，在減掉康復出院及死亡病例後，我國活躍的病例有1987起。

他說，目前有43名病患在加護病房治療，其中25人需要呼吸輔助器。

他說，今天新增1名死亡病例，導致我國累計死亡病例達93起。

“死者為5483號病患，她是72歲的大馬女性，患有高血壓。她是在20日進入砂拉越醫院治療，22日上午9時15分不治。

新感染群 柔邊加蘭15人確診

我國再出現新感染群！來自柔佛邊加蘭的源頭病人自3月12日以來，已經感染15人，包括其79歲的母親以及10歲的女兒，當中有3起病例為重症。

諾希山說，這起感染群的源頭為1508號病患，他在3月16日出現發燒癥狀後曾前往私人醫院看診，並被懷疑患上骨痛熱癥，爾後，他尚跨州走訪親戚，並疑似在此過程中傳染病毒給自己的親屬。

他說，病患在18日行管令開始之前返家。他在3月20日進入柔佛蘇丹後阿米娜醫院時，其健康情況已經很惡劣，並在22日確診感染。

他說，病患在這期間把病毒傳染給給15人，包括10名同事及5名家人。

他說，這個感染群目前尚有10人在醫院治療，其中3人在加護病房，另外5人則痊癒出院。

諾希山吁穆斯林 齋戒月留在家

我國穆斯林將在後天迎來齋戒月，諾希山促請國內穆斯林在齋戒月期間，無論是晚上開齋的採購，或是祈禱等活動都在家中進行。

“除了與親愛的家人在家中慶祝齋戒月，這也有助於保護自己及家人，尤其是年邁的父母及年紀還小的兒童，以免他們感染冠病。”

諾希山說，冠病肆虐全球，因此全世界的穆斯林在齋戒月的傳統及習俗也必定會受到影響。

他勸請民眾改變平常的生活作息，包括在來臨的佳節改變平時互相拜訪的傳統，以及宗教活動及慶典。

他坦言，衛生部對這些群聚活動感到擔憂，擔心這會導致冠病病毒在家人之中傳播，尤其是傳染至老年人及兒童身上，並舉出邊加蘭感染群及林茂附屬感染群的例子。

“民眾受促繼續遵守行動管制令，避免進行任何探望親友的活動，包括跨州、跨縣和社區，或是出席大型集會，包括宗教活動和宴會。”