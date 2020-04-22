豪宅充賭博呼叫中心 25中國男女落網

（吉隆坡22日訊）安邦優景高原的一間豪宅被中國網賭集團租下後，作為呼叫中心（calling center），結果3個月後遭聞風而至警方上門突擊，當場逮捕25名中國男女。警方調查顯示，他們是透過微信及簡訊方式，向中國人推廣非法賭博業務，每日的盈利約20萬人民幣（約13萬5000令吉）。

周三早上11時10分，由武吉阿曼反風化、肅賭及私會黨取締組（D7）主任莫哈末紮尼親自率領該組的6名警官及10名警員突擊上述豪宅，落網嫌犯有20名中國男子以及5名中國女子，年齡介於18至45歲。

莫哈未紮尼說，這些落網者分別來自中國江西及桂州，已活躍3個月。警方在逮捕嫌犯同時，也一並起獲1台主要操作所有數據的桌面電腦、19台手提電腦、74部手機、2路由器及3數據機。

他透露，根據警方調查顯示，這個呼叫中心主要是做為網賭賭註金額轉賬用途，每日的盈利約20萬人民幣（約13萬5000令吉）。他們為了吸引更多中國賭客，會說服客戶賭博贏率很高，然後發給這些客戶一個QR Code讓這些賭客碰碰運氣。

他指出，所有嫌犯已送往安邦再也警區總部接受進一步調查，警方援引1953年住家公開賭博法令第4（1）（a）、4（1）（c）及4（1）（g）以及1969年移民局法令第6（1）條文調查此案。